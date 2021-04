Fisco, cambia il sistema: come sarà la nuova Irpef. Ma è scontro nel governo

I componenti delle commissioni Finanze di Camera e Senato sembra abbiano trovato un accordo su una bozza di riforma del fisco. Secondo fonti parlamentari, nel documento si prevede la progressività dell’imposizione fiscale secondo un modello scandinavo, il prelievo su base individuale con incentivi, il fisco per la crescita e per la perequazione. Come anticipato alcuni giorni fa, le commissioni stanno iniziando un lavoro collegiale per la stesura di un documento finale del lungo ciclo di audizioni, con l'obiettivo di fungere da input propositivo per il governo, in vista della riforma del fisco, da portare a compimento quest’anno, almeno stando agli auspici dell’esecutivo.

Entrando nello specifico del lavoro svolto dalle commissioni, l’idea è di proporre l'adozione di un modello di tassazione scandinavo, ovvero quello della Dual Income Taxation (che limita la progressività ai soli redditi di lavoro e applica ai redditi di capitale un’aliquota proporzionale pari a quella del primo scaglione della imposta sul reddito). Si sarebbe poi concordato sull'obiettivo redistributivo della riforma fiscale, con incentivi per la crescita, l’offerta di lavoro e la produzione del reddito. Unione di intenti anche sul fatto di mantenere l’unità impositiva individuale con incentivi all’offerta di lavoro del secondo percettore di reddito del nucleo familiare. La prossima settimana, un nuovo ufficio di presidenza dovrebbe proseguire l'esame delle altre linee generali del documento, la cui stesura definitiva dovrebbe essere poi realizzata e votata entro il mese di maggio.

Immediata la reazione irritata della Lega. “Apprendiamo da fonti di stampa – dichiarano il responsabile Economia dal Carroccio Alberto Bagnai e il deputato Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze della Camera – che le commissioni avrebbero trovato un accordo sui cardini di una ipotesi di riforma del fisco. Riteniamo di dover smentire questa notizia” . Gli esponenti leghisti sono un fiume in piena. “Contestiamo il fatto – dicono – che la bozza di documento non sia stata condivisa con i colleghi del Senato, che non hanno potuto prenderne visione prima dell'Ufficio di Presidenza. Troviamo surreale che mentre in Europa è all'ordine del giorno il tema della trasparenza dei lavori di organi collegiali come l'Eurogruppo, qui in Italia si faccia un passo indietro affidando un tema politico di questa rilevanza a un organismo informale come un ufficio di presidenza congiunto, in cui non c'è tempo né modo di registrare le posizioni espresse dai partecipanti” .