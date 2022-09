"Ogni trenta giorni". Bollette, cambia tutto: ecco come

Per far fronte al caro energia, sarà possibile pagare le bollette del gas mensilmente e non trimestralmente così da poter "spalmare" i costi ogni 30 giorni invece di versare in un'unica soluzione il pagamento di tre mesi e venire incontro alle difficoltà delle famiglie: è quanto ha stabilità l'Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).

"Esigenza di maggiore periodicità"

È stata quindi accolta la richiesta formulata dall'Unione Nazionale Consumatori a tutela dei cittadini e l'aumento delle tariffe. L'Arera ha preso in considerazione l'esigenza " di prevedere una maggiore periodicità di fatturazione nell'ambito del servizio di tutela così da permettere ai clienti finali di conoscere più frequentemente la propria spesa e di redistribuire i pagamenti delle bollette su più mesi ", fanno sapere con un comunicato. In questo modo, l'Arera si è definitivamente sganciato dai mercati internazionali di gas (Amsterdami) usando la media del prezzi reali del mercato all'ingrosso Psv italiano. Il cambiamento si paleserà già alla fine di settembre con i nuovi costi che riguarderanno soltanto la luce per i soliti tre mesi mentre bisognerà attendere i primi giorni di novembre per sapere quale sarà il prezzo del gas di ottobre.

"È un passo molto importante"

Ha espresso soddisfazione per il traguardo raggiunto Marco Vignola, responsabile del settore energia che all'Ansa ha analizzato la delibera Arera che ha accolto la proposta di Unc. " Grazie a noi, sarà possibile avere anche nel mercato tutelato del gas fatture mensili, invece che bimestrali. Un passo avanti molto importante per evitare bollette insostenibili per le famiglie o possibili conguagli esagerati ". In questo modo si apre la finestra per un nuovo metodo che definire il prezzo di Arera. " In tal modo si potrà evitare di far pagare ai consumatori il prezzo folle del gas avuto nel mese di agosto che avrebbe mandato definitivamente in tilt i bilanci delle famiglie, e si potrà beneficiare di un immediato trasferimento degli effetti di eventuali iniziative nazionali ed europee", ha aggiunto Vignola.

