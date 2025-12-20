"Il Giornale" apre il capitale a Lmdv. Accordo con la Tosinvest di Angelucci

In un panorama editoriale attraversato da trasformazioni profonde e da una crescente competizione a livello internazionale, Finanziaria Tosinvest, società della famiglia Angelucci, cui fa capo questo quotidiano, ha annunciato la chiusura di un accordo con Lmdv Capital, holding di investimento riconducibile a Leonardo Maria Del Vecchio, che entra nel capitale de il Giornale con una quota pari al 30%, affiancando l'azionista di riferimento. Secondo quanto comunicato da Tosinvest, "l'operazione rappresenta un passo strategico per lo sviluppo e la valorizzazione dell'informazione come asset centrale per il sistema Paese", con l'obiettivo di "coniugare qualità editoriale, innovazione tecnologica e sostenibilità economica". La società della famiglia Angelucci sottolinea come l'intesa si inserisca in una fase di forte evoluzione del settore, caratterizzata da cambiamenti tecnologici e da una competizione sempre più intensa in Italia e oltre. Nella nota viene inoltre evidenziato che l'accordo mira a "rafforzare le condizioni per un ecosistema editoriale solido, competitivo e autorevole", capace di rispondere "alle nuove sfide del mercato e del dibattito pubblico", preservando al tempo stesso "identità, autonomia e linea editoriale" del quotidiano. Un'impostazione che conferma la centralità del progetto industriale promosso dalla famiglia Angelucci nel comparto dell'informazione.

A sua volta, Leonardo Maria Del Vecchio, commentando l'ingresso della sua società nel capitale de il Giornale, ha definito l'investimento "un passo concreto nel percorso di rafforzamento dell'editoria italiana con capitale italiano, paziente e industriale". "Non possiamo accettare che il futuro dell'informazione venga deciso esclusivamente dagli algoritmi o da piattaforme che non investono nel lavoro giornalistico", ha aggiunto, spiegando che l'obiettivo è "mettere risorse e competenze al servizio di redazioni libere, capaci di parlare alle nuove generazioni senza rinunciare alla qualità". Lmdv Capital precisa che nell'operazione interviene in qualità di "investitore di lungo periodo, al fianco dell'azionista di riferimento, con l'obiettivo di rafforzare il progetto industriale del quotidiano e sostenerne l'evoluzione digitale". L'ingresso nel capitale de il Giornale si colloca, inoltre, in un più ampio percorso di investimenti nel settore dei media, che comprende un'esclusiva recentemente sottoscritta per l'acquisizione della maggioranza di un gruppo editoriale italiano attivo su quotidiani e piattaforme digitali a diffusione nazionale e locale.

Secondo ambienti finanziari, dopo l'operazione su il Giornale, Leonardo Maria Del Vecchio guarderebbe anche al gruppo QN, controllato dalla famiglia Monti Riffeser, cui fanno capo Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino. Un'eventuale acquisizione che contribuirebbe a delineare il primo perimetro di un polo editoriale italiano.

MaNe