Il governo imprenditore

Gli imprenditori lo sanno bene: i dibattiti teorici non portano a nulla. Il premier Giorgia Meloni, sintonizzata con questo pensiero virtuoso, grazie all'accordo concreto con il dirimpettaio premier albanese sui flussi migratori per provare a uscire da un'oggettiva situazione di emergenza, sta fornendo una prova da imprenditrice che ha cuore il presente e il futuro dell'impresa Italia. Le polemiche che ne sono seguite fanno parte dello storico deficit che fa da tappo allo sviluppo del Paese: chi le alimenta sono soggetti che vivono di dibattiti fumosi e di scarsissimo senso della realtà. La questione migranti è complessa e umanamente dolorosa. E certo non aiuta la mancanza di una iniziativa efficace dell'Europa. Come si è fin qui rilevato insoddisfacente il metodo dei respingimenti. Insomma, andava fatto qualcosa.

La partnership con l'Albania è una mossa che va proprio nella direzione di dare un segnale forte. Da cultura di impresa. Dove è decisiva una saggia politica di investimenti. Che, in un caso così spinoso, significa promuovere una nuova realtà in grado di assistere, verificare, curare e - in assenza di condizioni per dare il via libera alle richieste di asilo - rimpatriare. Dunque, lo Stato italiano ha deciso per un investimento e gestione in proprio e totale. Ma in un altro Paese. Questa la mossa a mio avviso corretta dell'imprenditrice Meloni. Tuttavia non è peregrina la domanda: ma tale format non si poteva attuarlo in Italia, visto che il costo è la gestione dell'operazione ricade interamente su di noi? Temo che non ne saremmo arrivati a una. La macchina si sarebbe velocemente inceppata, i tempi allungati a dismisura per intralci della burocrazia e della politica astratta e fumosa. Lo studio puntuale non avrebbe portato ad alcuna realizzazione. Di qui la scelta del premier di andare oltre. Di uscire dall'impasse con decisionismo strategico. Proprio come fanno gli imprenditori illuminati. Per il bene di tutta la collettività.