Italia oltre il Giappone

Ha giustamente richiamato la mia attenzione una notizia che è buona per davvero: l'export italiano tira, ora siamo al quarto posto nel mondo, appena sopra il Giappone (è la prima volta che succede) e giù da un podio che annovera nell'ordine colossi del calibro di Cina, Stati Uniti e Germania.

Dunque, il made in Italy si conferma altamente competitivo su scala globale. Occorre dirselo con forza perché le buone perfomance in economia non sono mai frutto di circostanze casuali. Significa che il nostro sistema imprenditoriale è in grado di produrre merci molto attrattive in un contesto internazionale a dir poco complesso: le incognite statunitensi destinate a protrarsi almeno fino alle urne di novembre, la debolezza dei mercati borsistici, la minore euforia intorno all'intelligenza artificiale e la turbolenza economica della Germania che non è mai un segnale positivo. E di questo deficit l'Europa ne soffre da circa cinque anni.

Insomma, c'è un'Italia che viaggia spedita fuori dallo stivale, alla faccia di chi ama esercitarsi in spericolate previsioni sull'inevitabile declino del sistema industriale italiano. La storia è nota: c'è chi coltiva la pratica delle intemerate scritte a tavolino per ragioni di bottega ideologica e chi, invece, come gli imprenditori, affronta in mare aperto le sfide che la realtà dispensa tutti i giorni. Certo, la navigazione in mare aperto è spesso insidiosa, contiene imprevisti, provoca a mosse coraggiose e lungimiranti. Fare impresa è un agire a questo livello. Si compete se la necessaria politica di investimenti mira lontano.

E soprattutto si realizzano prodotti di qualità superiore e che il mondo ci invidia quando i primi investimenti sono sul capitale umano. L'impresa è vincente allorché al centro c'è la persona. Il made in Italy sono le maestranze illuminate rese partecipi e così protagoniste dell'esercizio creativo. Quarto posto meritatissimo.

