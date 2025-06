Ifis, effetto premio: le adesioni all'Opas su Illimity arrivano al 32%

Si aggiunge un altro 4% alle adesioni all'Opas di Banca Ifis su Illimity Bank. A due giorni dalla chiusura del periodo di adesione prevista per domani, i soci dell'istituto guidato da Corrado Passera hanno consegnato oltre il 32% delle azioni, con Banca Ifis che di recente ha posizionato la sotto-soglia di efficacia dell'offerta al 60 per cento. Nella serata di martedì, il presidente di Ifis Ernesto Fürstenberg Fassio (in foto) ha annunciato un premio in denaro del 5% per gli aderenti all'Opas qualora le azioni consegnate dovessero superare il 90%: un valore di 0,1775 euro per un premio complessivo che ai valori di Borsa di ieri può arrivare al 12,1 per cento. Secondo quanto raccolto da Il Giornale, nel quartier generale di Ifis c'è ottimismo circa le adesioni nelle prossime ore che dovrebbero vedere arrivare gli azionisti più importanti. La mossa del premio è pensata anche per convincere i soci dell'accordo di consultazione recentemente varato dall'ex ministro Passera (che raggruppa il 27,2% delle quote) ad aderire all'Opas. Infatti, se questi aderissero in blocco la soglia del 90% sarebbe molto probabilmente superata. L'istituto guidato dall'amministratore delegato Frederik Geertman, tuttavia, ha smentito "negoziazioni in corso con la controparte".

Gli analisti di Equita, riguardo all'ultima mossa di Banca Ifis, hanno osservato che "il riconoscimento del premio è giustificato dal fatto che, in caso di adesioni sopra il 90%, Ifis potrà procedere

subito al delisting, accelerando la fusione con Illimity e il processo di creazione di valore, con un beneficio temporale nella realizzazione delle sinergie (75milioni pre-tax a regime) per tutti gli stakeholder coinvolti.