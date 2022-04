Incentivi auto 2022: tutto quello da sapere

Il governo ha finalmente approvato gli incentivi auto 2022. Una vera e propria boccata di ossigeno per il comparto automotive che ha visto negli ultimi mesi un crollo delle immatricolazioni con il mercato dell’auto che a marzo 2022 è sceso del 25%. Le agevolazioni messe in campo per sostenere il mercato e per svecchiare il parco auto circolante, contemplano due fattori vincolanti: le emissioni di CO2 e il prezzo di listino della nuova auto.

Gli incentivi auto 2022 non riguardano solamente le vetture con alimentazione ibrida leggera, plug-in hybrid ed elettriche (Mhev, Phev e Bev) ma anche le tradizionali motorizzazioni endotermiche, benzina e diesel.

Il sostegno governativo prevede per le vetture con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 20 g/km e un limite di prezzo di 35.000 euro + IVA, fascia sostanzialmente riservata alle auto elettriche, un contributo statale di 3.000 euro cui vengono sommati ulteriori 2.000 euro in caso di rottamazione; mentre per i veicoli con emissioni inquinanti tra 21 e 60 g/km, l’incentivo statale è di 2.000 euro cui si aggiungono ulteriori 2.000 euro per il contributo rottamazione con un tetto massimo di spesa di 45.000 euro + IVA.

L’ultima fascia, destinata alle autovetture con emissioni comprese fra i 61 e i 135 g/km, comprende di fatto le vetture con motore endotermico “tradizionale” benzina e diesel e prevede un contributo statale di 2.000 euro erogato unicamente in presenza di un veicolo da rottamare a condizione che abbia una classe di omologazione non superiore a Euro 5 e che sia in possesso dell’acquirente o di un membro del suo nucleo familiare da almeno un anno. In questo caso i limite di prezzo è di 35.000 euro + IVA.