Apre Farnborough, occhi su Leonardo

Si apre oggi fino a venerdì 24 luglio il Farnborough International Airshow, l'appuntamento biennale che non lontano da Londra si alterna con Parigi Le Bourget come principale salone europeo e tra i più importanti appuntamenti globali dell'aerospazio, con un accento forte anche su difesa e sicurezza. L'Italia vede in prima linea Leonardo, con altre big del settore, e fino alle pmi ed ai cluster regionali focalizzati sul settore. Una "significativa partecipazione del sistema industriale italiano, con la presenza di grandi gruppi, piccole e medie imprese altamente specializzate, distretti tecnologici e realtà territoriali che rappresentano l'eccellenza della filiera nazionale", come sottolinea l'Aiad, la federazione di Confindustria delle aziende dell'aerospazio, difesa e sicurezza. Leonardo torna al Farnborough Airshow presentando un portafoglio tecnologico multidominio, da velivoli ed elicotteri con e senza equipaggio, ai sistemi di difesa antidroni C-Uas, sensoristica avanzata, soluzioni cyber e spaziali, capacità di comando e controllo. Per i principali programmi e tecnologie del dominio aereo, spazia dall'Eurofighter Typhoon e dal programma Gcap per il caccia del futuro, agli aerei addestratori M-346 Block 20 e M-345, dall'elicottero AW149 al dimostratore autonomo Proteus, fino ai sistemi unmanned e alle soluzioni Collaborative Combat Aircraft.

L'Aiad segnala la partecipazione a Farnborough, tra le altre, anche di Avio Aero, Mbda Italia, Elt Group, Ala, Piaggio Aerospace, Poggipolini, Secondo Mona, Telsy, Microtecnica, Forgital Group, UmbraGroup, Aero Sekur e Mecaer.