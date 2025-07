Intesa, 10 miliardi di finanziamenti per tutte le imprese che assumono

Intesa Sanpaolo ha lanciato una nuova iniziativa a sostegno dell'occupazione e della competitività delle imprese italiane: si chiama "S-Loan Soluzione Lavoro" ed è un finanziamento innovativo, pensato per premiare chi investe nella crescita aziendale assumendo nuove risorse, in particolare giovani e donne. Il cuore del progetto è un meccanismo di premialità che prevede una riduzione del tasso di interesse per le imprese che si impegnano formalmente ad assumere nuovo personale.

La misura, destinata alle aziende clienti della Banca dei Territori, rientra in un più ampio piano del gruppo che ha messo a disposizione 410 miliardi di euro per sostenere i progetti legati al Pnrr. Di questi, 10 miliardi saranno dedicati nei prossimi tre anni proprio a "S-Loan Soluzione Lavoro", che si ispira al modello dell'Ires premiale.

L'obiettivo è ambizioso: incentivare gli investimenti tecnologici, spingere le imprese verso l'innovazione e, al contempo, stimolare l'occupazione stabile. In un contesto in cui l'Italia continua a registrare dati critici sul fronte del lavoro basti pensare che il tasso di occupazione tra i giovani tra i 15 e i 29 anni si ferma al 19,2%, contro una media Ue del 34,8% Intesa Sanpaolo propone un modello in cui credito e responsabilità sociale si intrecciano.

"La finalità del nostro intervento non è solo garantire nuove risorse economiche alle imprese", spiega Stefano Barrese (in foto), responsabile della Divisione Banca dei Territori, "ma assicurare, proprio attraverso il credito, degli incentivi alle aziende che puntano su investimenti tecnologici e che associano l'impegno ad assumere".

Il messaggio è chiaro: le imprese che vogliono crescere e restare competitive

devono investire in digitalizzazione, ma senza dimenticare il valore del capitale umano. "Portare giovani in azienda, inserire nuovi talenti, può rappresentare un nuovo motore di crescita del Paese", ha proseguito Barrese.