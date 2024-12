L'asse Amundi-Allianz finisce in stallo. Scontro sulla governance

Ascolta ora 00:00 00:00

Mentre Generali stringe sulle trattative con la francese Natixis e vorrebbe arrivare a chiudere entro la fine di gennaio, un altro importante tassello del risiko del risparmio gestito europeo conosce una battuta d'arresto. I colloqui tra la francese Amundi (di proprietà del Credit Agricole, che si sta mettendo di traverso alla scalata che Unicredit ha lanciato su Banco Bpm) e Allianz Global Investors, per la creazione di un super colosso del risparmio da 2.800 miliardi di asset in gestione, si sarebbero incagliati dopo un anno di trattative, a questo punto non si sa se momentaneamente o definitivamente. Secondo le ricostruzioni di Financial Times e stampa tedesca, i due gruppi non sarebbero riusciti a trovare una quadra sulla struttura e la governance che avrebbe dovuto assumere la nuova società: il vero punto è sul chi avrebbe dovuto comandare la nuova realtà allargata. Probabilmente i tedeschi di Allianz, che hanno una divisione di gestione patrimoniale da 560 miliardi di asset, non avrebbero voluto consegnarsi totalmente ai francesi di Amundi, anche se questa realtà ha un portafoglio da 2.200 miliardi. Sta di fatto che Allianz sta cercando un partner per aumentare la massa critica nel risparmio gestito e, alla fine, non è escluso che il dialogo possa ripartire oppure che qualcuno possa inserirsi. Del resto, l'industria dei fondi - attaccata sui margini dall'avvento di robo-advisor ed Etf - ha bisogno di aumentare la dimensione dei gruppi per recuperare marginalità.

Questo discorso è stato compreso da Generali, che ha ambizioni di espansione nel settore a fianco della sua storica divisione assicurativa, che infatti ha allacciato le trattative con i francesi di Natixis, nell'intento di creare un

nuovo gruppo partecipato alla pari (ma in cui Generali esprimerebbe l'amministratore delegato) dove far confluire 650 miliardi di asset del Leone e 1.200 miliardi francesi per fa nascere un big da complessivi 1.850 miliardi.