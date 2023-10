L'esempio dei nonni studiosi

Mi ha colpito un fatto che troverei riduttivo relegare a vicenda di costume, a notizia eccentrica. Ho appreso con stupore e ammirazione che il signor Leonardo Altobelli pardon dottore! alla bellezza di 91 anni si è laureato in criminologia all'università di Foggia. Una circostanza sorprendente, ma lo è ancor di più perché si tratta della laurea numero quindici. Lui che di professione ha fatto il medico ed è stato pure sindaco per un mandato nel suo comune in provincia di Foggia: una vita spesa bene tra impegno sul lavoro, servizio alla collettività, passione continua verso la conoscenza. E adesso, scavallati i novanta, l'ennesima performance. Va detto che il numero di giovani decisamente in là con gli anni che si iscrivono all'università è in decisa crescita nel nostro Paese. Ho letto che ogni anno gli immatricolati crescono del 30% e oggi sono circa quattromila gli studenti che hanno superato i sessant'anni decidendo di cimentarsi con corsi ed esami. Questo è uno spaccato dell'Italia di cui dovremmo tenere conto. Per la semplice ragione che il capitale umano rimane tale indipendentemente dall'età. Chi sceglie di frequentare i territori della conoscenza rappresenta una risorsa invidiabile. Converrebbe intercettarli anche solo per veicolare quella loro buona pratica ai giovani di questo tempo. Si sente spesso parlare dell'importanza di un patto fra le diverse generazioni per favorire la crescita economica e sociale del Paese; giusto, allora facciamo in modo che si crei un legame effettivo tra nonni e nipoti e il primo passo potrebbe essere quello di contribuire a dare visibilità a un fenomeno non proprio irrilevante come quello della terza e quarta età che continua a investire sullo studio. È una modalità virtuosa di proseguire a costruire per una soddisfazione personale. Sarebbe produttivo se tale metodo riuscisse a diventare materia contagiosa per i più giovani.