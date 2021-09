L'ultimo regalo di Conte: pressione fiscale alle stelle

42,8 per cento. A tanto ammonta la pressione fiscale che ha gravato sui contribuenti italiani nel 2020. Nonostante la pandemia, i lockdown e lo stop prolungato alle attività, le tasse hanno continuato a crescere (+ 0,4 per cento rispetto al 2019). A certificarlo è l'Istat nei Conti economici nazionali relativi allo scorso anno.

Secondo i dati dell'istituto di rilevazione, il rapporto debito/Pil è pari al 155,6% e quello deficit/Pil è al 9,6 per cento, a conferma che nei dodici mesi dell'anno del Covid l'economia italiana ha subito " una contrazione di entità eccezionale ", pari all'8,9 per cento. Nel 2020 si sono registrati crolli degli investimenti fissi lordi del 9,2 per cento, dei consumi finali nazionali del 7,8 per cento e dell'export pari al 14,0 per cento. Già ad aprile, l'Istat aveva registrato nel quarto trimestre del 2020 picchi nella pressione fiscale, che era arrivata a sfiorare il 53 per cento, 1,3 punti superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nelle ultime settimane del 2020, il reddito disponibile dei nuclei familiari è calato dell'1,8 per cento rispetto al trimestre precedente.