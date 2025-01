Il lusso scivola in passerella, vendite -2%. Anche quest'anno il balzo sarà moderato

Ascolta ora 00:00 00:00

Un anno con poco lusso: così potrebbe essere sintetizzato il 2024 per i big del settore che hanno visto per la prima volta calare le vendite: -2% il fatturato globale a 363 miliardi. Covid a parte, non accadeva dal 2008. E anche nei prossimi dodici mesi dovranno accontentarsi di una ripresa «moderata». A prendere il polso al comparto è uno studio di Bain & Company svolto in collaborazione con la Fondazione Altagamma. A pesare, oltre alla fase di stanca che attraversa l'economia mondiale complice la soma applicata dalla banche centrali con i tassi di interesse, è la crisi del gigante cinese.

Come era prevedibile a dimostrarsi maggiormente «immuni» alle difficoltà sono i clienti più facoltosi, gli stessi su cui puntano i brand maggiormente esclusivi quali per esempio Hermes. Tutto questo - prosegue l'analisi - ha però prodotto un'ulteriore polarizzazione degli affari: vivaci al vertice della piramide, declinanti alla sua base, che ha perso 50 milioni di acquirenti. Tanto che appena un terzo delle aziende del lusso concluderà il 2024 in crescita, a differenza dei due terzi del 2023.

Basta dare un'occhiata ai conti delle diverse maison per avere la conferma di questa battuta d'arresto. L'utile operativo di Kering per il 2024 dovrebbe essere la metà di quello dell'anno precedente, a causa del crollo del 25% nel terzo trimestre delle vendite di Gucci. Anche Lmvh, il più grande gruppo del lusso del mondo (comprende marchi come Louis Vuitton, Christian Dior e Fendi) guidato da Bernard Arnault (nella foto) ha riportato un calo delle vendite: da qui a dicembre gli analisti stimano un recupero moderato a livello globale, ma la crescita delle vendite sarà modesta.

La frenata non risparmia l'Italia: secondo la Camera nazionale della moda, il settore allargato a occhiali, gioielli e beauty ha chiuso il 2024 sotto i 96 miliardi

(-5,3%). A soffrire, in particolare, il comparto pelletteria e calzature (-8.1%). Oltre che sul gruppo Prada e su Tod's, che ha da poco lasciato la Borsa, gli occhi restano puntati su Moncler, Brunello Cucinelli e Ferragamo.