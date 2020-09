Made expo 2021, la sfida del mondo dell'edilizia per "costruire il futuro"

“Costruire il futuro”, mai come in questo periodo di ripartenza questo tema è centrale e necessario e non ha caso è il tema chiave della prossima edizione di Made expo la biennale più rappresentativa per il mondo dell’edilizia, delle costruzioni, dell’architettura e del progetto che che torna in Fiera Milano dal 17 al 20 marzo 2021.

Ripartenza di cui il mondo della building community vuole essere protagonista e che, nonostante la trasformazione digitale in questi ultimi mesi abbia subito un’accelerazione inarrestabile, considera ancora l’evento fisico centrale e insostituibile l’evento fisico, la fiera, asset primario su cui costruire la ripresa del nostro Paese. MADE expo rappresenterà l’hub fisico dove scoprire, raccontare, vivere e condividere la ripresa e la ripartenza del settore: a oggi sono più di 10mila i metri quadrati a oltre 100 espositori che hanno il salone come palcoscenico della ripresa.

Il settore fieristico-congressuale da questo mese torna infatti ad essere lo strumento di business che permette ad aziende e professionisti di rispondere con forza a mesi di lock-down lavorativo, produttivo e sociale. L’Istat, con riferimento alle imprese, evidenzia un aumento dell’indice di fiducia diffusa a tutti i settori, che rimane ancora distante dai livelli precedenti l’emergenza da Covid-19, ma con l’indicatore del macro comparto delle costruzioni tornato su livelli storicamente elevati, registrati solo a inizio 2018, con un aumento in crescita nei soli tre mesi maggio-luglio di ben 21 punti (da 108,4 a 129,7).

Le tendenze per l’Italia indicano che le stime degli investimenti in costruzioni potrebbero attestarsi su -10% nel 2020 ma su un +2,7% nel 2021. A spinegre anche il forte interesse suscitato dal decreto Rilancio con il Superbonus e la possibilità di scegliere un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori o, in alternativa, la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Misure che si aggiungono alle detrazioni previste da Sismabonus ed Ecobonus e rappresentano una misura strategica e fondamentale per l’edilizia e delle costruzioni.

INCONTRI E BUSINESS IN SICUREZZA

Made expo guarda dunque con fiducia all’appuntamento business di marzo 2021 anche perché nel quartiere espositivo di Fiera Milano da settembre a dicembre 2020 si terranno 17 manifestazioni e sono state attivate misure igienico-sanitarie che rappresentano un’eccellenza per il comparto fieristico e mettono espositori e visitatori nella condizione di interagire e muoversi all’interno dei padiglioni e fra gli stand in sicurezza e libertà di movimento.

Non solo, per sostenere il comparto fieristico c’è la novità dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti fino a un massimo di 150.000 euro di Sace-Simest ottenibili direttamente online da parte di aziende italiane che partecipano a manifestazioni di rilievo internazionale. Fra le voci di spesa ammissibili, quelle sostenute per l’area espositiva, quelle logistiche, promozionali e le spese per le consulenze. Rilevanza internazionale attestata in particolare dalla collaborazione con Ice–Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane che supporterà la mostra anche per l’edizione 2021.

COSTRUIRE IL FUTURO

I temi chiave di MADE expo 2021 guardano al futuro e offrono contenuti e proposte che interpretano l’evoluzione del mondo delle costruzioni, delle aziende e i nuovi scenari.

Tecnologia & digitale - Come guardare serenamente al futuro e innovarsi per non rimanere indietro? La scelta di investire nella tecnologia e nella trasformazione digitale per rendere più efficienti impianti, processi e servizi sarà la scelta vincente.

Effetto clima - Quali azioni concrete possiamo intraprendere e come la sostenibilità può rilanciare la filiera edile? Gli immobili non efficienti sono tra i maggiori responsabili di inquinamento e spreco di risorse: le costruzioni del futuro devono declinare il tema della sostenibilità sia a livello di materiali che di processi.

Risorse & riciclo - Se il clima è il termometro per misurare il benessere della Terra, il riciclo è il metodo per salvarla? Nuovi metodi di lavoro, procedure e obblighi per professionisti, imprese e materiali, consentiranno di accelerare la circolarità in numerosi processi costruttivi e la filiera dell’edilizia sarà un protagonista virtuoso.

Next living - Come saranno le abitazioni di domani? La presa di coscienza dell’influenza della qualità degli spazi abitativi sul comfort e il benessere individuale ha subito in questi mesi una forte accelerazione, portando a migliorare la vivibilità degli spazi abitati, che siano immobili residenziali, luoghi di lavoro e uffici, spazi commerciali, di ristorazione o di accoglienza.

QUATTRO NUOVE AREE

MADE bim & tecnologie presenta le soluzioni hardware e software per le costruzioni e l’architettura e gli strumenti per la progettazione e la survey. Prestazioni, comfort e sostenibilità si connettono a MADE costruzioni & materiali con soluzioni per infrastrutture, sistemi costruttivi innovativi, materiali performanti per costruire e riqualificare, materiali per la finitura e il colore, sistemi e attrezzature per il cantiere. A MADE porte, finestre & chiusure il design interpreta la migliore tecnologia per il comfort e la sicurezza mentre MADE involucro & outdoor offre una visione completa sui sistemi di facciata trasparenti e opachi, sul mondo del vetro, su quello dell'outdoor e delle schermature solari e sulla filiera dei serramenti.

Fra le tante novità anche gli Awards 2021, concorso volto a premiare le aziende espositrici che prenderanno parte alle quattro categorie in gara e che saranno capaci di interpretare al meglio, con il loro prodotto, servizio, processo di produzione o progetto speciale, i quattro temi chiave della manifestazione durante la quale avverrà la premiazione.

NOVITÀ PER I VISITATORI

Per i visitatori da segnalare una biglietteria completamente digitale e online per agevolare i flussi di ingresso e garantire un accesso in sicurezza e nel rispetto delle norme sanitarie. Un sistema di Matching fra espositori e buyers all’avanguardia affiancherà all’incontro fisico quello virtuale, agevolando il networking della building community prima, durante e dopo la manifestazione.

Le nuove soluzioni tecnologicamente avanzate di Fiera MilanoPlatform, per vivere una esperienza fieristica sia fisica che digitale con nuovi servizi Phigital. Una App attraverso un evoluto sistema di wayfinding permetterà di geolocalizzarsi fra i padiglioni e il Digital Signage permetterà di orientarsi e scoprire prodotti e novità. Per prenotare il ristorante più vicino, momento di relax e di incontro, c’è poi lo Smart Lunch.

In concomitanza con MADE expo, avranno luogo altre due importanti manifestazioni: Made in Steel dal 17 al 19 marzo 2021 e Transpotec dal 18 al 21 marzo 2021, occasione per generare business e networking.

Tutte le informazioni su www.madeexpo.it