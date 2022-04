Scattano le multe per i no vax over 50: ecco cosa succede

Pensavano di averla fatta franca ma non è così: dopo un mese e mezzo dall'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale (15 febbraio) per gli over 50, stanno per essere inviate le prime multe ai no vax che hanno comunque deciso di non vaccinarsi. Infatti, i primi 200mila avvisi sono stati consegnati a Poste Italiane che da lunedì 4 aprile invierà le missive.

Chi riceverà le sanzioni

I numeri dicono che sono quasi due milioni gli italiani che stanno per vedersi recapitata la multa da 100 euro per non aver rispettato l’obbligo di immunizzazione imposto dal governo Draghi con il decreto dello scorso 7 gennaio che dava qualche settimana di tempo per mettersi in regola iniziando il ciclo vaccinale anti-Covid. Come ricorda il Corriere, l'entrata in vigore delle multe è datata 1° febbraio mentre l'obbligo del super green pass per i lavoratori (vaccino o guarigione) è diventato obbligatorio, come detto, il 15 febbraio. La pena per chi non ha aderito è stata la sospensione dalla mansione lavorativa e stipendio congelato pur senza il rischio di un licenziamento. Anche con il termine dello stato d'emergenza (31 marzo), l’obbligo vaccinale resterà comunque in vigore fino al 15 giugno: l'unica differenza è che agli over 50 adesso è concesso recarsi al lavoro pur con un tampone negativo (green pass base).

10 giorni per mettersi in regola

Da ora in poi, quindi, Fisco e ministero della Salute invieranno le lettere a mezzo posta. Per obbligo vaccinale dal primo febbraio si intende l’intero ciclo di immunizzazione esteso anche al richiamo (booster o terza dose che dir si voglia). Le multe, però, seguiranno il classico calendario vaccinale e le indicazioni del ministero. In pratica, chi si è immunizzato in ritardo avrà una sanzione diversa da chi avrà avuto un problema con il giorno fissato per la vaccinazione e da chi è guarito: tre situazioni diverse e tre sanzioni differenti. L'unico modo per farla franca è avere l'esenzione del proprio medico, tramite certificato, che dimostri come quel soggetto non possa vaccinarsi per motivi di salute. Non si conosce il numero esatto degli italiani che hanno diritto a questo certificato: chi avrà ricevuto l'avviso, comunque, avrà 10 giorni di tempo per comunicare all'Asl la propria posizione: scaduti i termin, l’Agenzia delle Entrate procederà con la notifica della cartella di pagamento.

Gli elenchi inviati alle Entrate