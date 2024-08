Nvidia è cresciuta troppo velocemente

Ascolta ora 00:00 00:00

La reazione a caldo del titolo Nvidia davanti a una trimestrale comunque ottima (utile +168%, ricavi +122%, avvio di un ulteriore buyback da 50 miliardi e conferma del del dividendo da 0,01 dollari per azione) è stata tutt'altro che positiva.

Nell'afterhours di giovedì a Wall Street (attorno alle 23 italiane), il titolo è arrivato a cedere il 7%, complici il più classico dei «sell on news», l'ammissione di qualche difficoltà nella produzione dei chip e un generale nervosismo sul futuro dell'Intelligenza Artificiale e sui tempi della redditività potenziale. Ieri il clima non è certo migliorato, visto che a due ore dalla chiusura delle contrattazioni l'azione stava cedendo il 4% nonostante nel trimestre in corso sono attesi ricavi per 32,5 miliardi contro i 31,7 miliardi del consensus. Perchè tanta prudenza?

Come è noto il colosso Usa, che capitalizza 3.160 miliardi, è sotto i riflettori quale termometro non solo dello stato di salute del settore dei chip, ma anche del più ampio comparto della tecnologia e dell'IA. Tanto che, secondo gli analisti di eToro, «un singolo annuncio dell'azienda può avere sull'indice un impatto paragonabile a quello di una riunione della Fed». Dalla fine del 2022, grazie allo sviluppo e al successo dell'IA, la capitalizzazione di Nvidia è aumentata di oltre nove volte, diventando, per un breve periodo di tempo, la società di maggior valore al mondo. Il problema, secondo molti analisti, sta proprio nella sua mostruosa capitalizzazione, esposta a ogni rischio secondo il principio per il quale più un titolo sale in vetta più è esposto ai forti venti, soprattutto se il suo valore, a differenza di ciò che è per Microsoft o Apple, non è ancora consolidato.

Sicchè anche un ribasso di natura tecnica, magari rafforzato da un ridimensionamento delle stime di crescita, può scatenare un uragano per la quantità di miliardi in gioco, con un effetto domino che nessuno oggi è in grado di calcolare.