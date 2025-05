Harvard, la mossa di Trump scatena la bufera. Tensione con Cina e Germania

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel braccio di ferro con le università americane che considera ostili il presidente Usa Donald Trump ha sferrato un duro attacco ad Harvard, togliendole il permesso di ammettere studenti provenienti dall'estero. Mossa che è solo l'ultima goccia di una battaglia durissima, che ha già visto tagliare 2,2 miliardi di dollari di finanziamenti per le attività di ricerca.

E nel mirino non c'è solo Harvard. La segretaria per la sicurezza interna americana, Kristi Noem, ha avvertito che lo stop alle iscrizioni degli studenti stranieri potrebbe allargarsi ad altri college negli Usa. "È un avvertimento a tutte le università", ha detto in un’intervista a Fox News. "La leadership di Harvard ha creato un ambiente universitario non sicuro consentendo ad agitatori antiamericani e filo-terroristi di molestare e aggredire fisicamente individui, tra cui molti studenti ebrei".

Le reazioni sono molto preoccupate. Non solo da parte dei quasi settemila studenti stranieri ospiti del campus di Harvard (il 27% del totale). Anche gli altri atenei sono preoccupati, e non mancano le reazioni da parte di diversi paesi.

Una portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, condanna la decisione dell’amministrazione Trump. E aggiunge: "La mossa degli Stati Uniti danneggerà solo la propria immagine e la propria credibilità internazionale. La portavoce assicura che Pechino salvaguarderà con fermezza i diritti e gli interessi legittimi degli studenti cinesi all’estero".

La ministra tedesca per la Ricerca, la Tecnologia e lo Spazio, Dorothee Bar, si dice molto rattristata per la decisione di Washington. "Non è un segnale positivo né per le giovani generazioni né per il mondo libero.

E spero vivamente che il governo degli Stati Uniti annulli questa decisione perché è davvero disastrosa. Come la disputa sui dazi - ha aggiunto - non serve a nessuno, ci sono perdenti da entrambe le parti. Ecco perché è stata una decisione davvero, davvero sbagliata e spero tanto che venga cambiata".