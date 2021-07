Più virus più aiuti all'economia. Più rialzo: il mito del boom

Non ho mai visto negli ultimi 30 anni un rialzo estivo di questo tipo. Questa è la premessa che deve far comprendere come ci troviamo in un momento eccezionale sotto il fronte stagionale. E la ragione è senz'altro una situazione macro che la pandemia ha creato e che mai nessuno aveva fronteggiato. E se ce la dobbiamo raccontare tutta l'arrivo della variante delta sembra avere galvanizzato le borse secondo il motto: cresce la diffusione del virus, crescono i contagi, aumentano gli aiuti all'economia. Brutto da dire ma è così. E di fronte alla portata di ragionamenti come questi finisce anche ogni tentativo di capire il quid ed il quare di un rialzo estivo come questo dove conta solo indovinare l'azione che farà boom la prossima settimana.

Non servono domande quando si conosce già la risposta. Per selezionare le migliori azioni serve un metodo quantitativo che produca automaticamente le migliori azioni del listino.

E allora facciamo come se stessimo giocando a Monopoli, saltiamo il tabellone e passiamo direttamente dal via, ovvero all'Independent Trend Index il nostro algoritmo proprietario che ci fa risparmiare tempo selezionando automaticamente le azioni accomunate da un trend regolare che non lascia scampo alle sorprese. Un ranking ideato per i nostri lettori che potrete trovare free ogni giorno alle ore 19.30 cliccando qui.

AZIONI BFF BANK: Se parliamo di trend regolari, il grafico di BFF Bank ci fa capire immediatamente che siamo nel posto giusto. I prezzi da marzo ad oggi sono cresciuti di oltre il 56% e i volumi sono stabili (anche se non esattamente emozionanti). Il gruppo ha chiuso i primi tre mesi dell'anno con un utile netto di 35,5 milioni di euro, in linea con i risultati dello stesso periodo dello scorso anno. Lo scorso mese BFF Bank ha lanciato due inviti rivolti ai possessori delle proprie obbligazioni che riguarda due prestiti per consentire alla banca di ottimizzare la propria struttura patrimoniale e utilizzare la liquidità disponibile.