Raffaella Tavazza nuovo Ceo del Gruppo Locauto

Raffaella Tavazza è stata nominata Chief Executive Officer del Gruppo Locauto con la responsabilità della gestione di tutte le aree business del Gruppo e delle linee guida operative per lo sviluppo dei prossimi anni.

“Sono orgogliosa ed emozionata per questa nomina” - ha commentato Raffaella Tavazza - “che arriva dopo un lungo percorso interno, iniziato nel lontano 2005, che mi ha visto crescere in azienda, partendo dalla gestione dei rapporti con i clienti per poi passare all’ambito commerciale fino ad arrivare a questo importante riconoscimento”. “Il settore della mobilità – ha aggiunto - sta vivendo un’importante fase di trasformazione e le opportunità da cogliere sono tante”.

Innovazione tecnologica ed attenzione al cliente, uniti alla cura per i particolari e all’elemento umano continueranno ad essere i pilastri fondamentali del lavoro di Raffaella Tavazza per confermare il Gruppo Locauto azienda 100% italiana leader nel noleggio auto e furgoni, e conquistare nuove quote di mercato.

“A nome del Consiglio d'Amministrazione desidero ringraziare Raffaella per aver accettato questa sfida” - ha detto Mario Tavazza, presidente del Gruppo Locauto - “la sua nomina è in linea con la continuità di valori, di intenti e di visione del futuro, che da oltre 40 anni rappresentano i cardini della nostra storia; un passaggio di testimone naturale, per un ricambio generazionale che comunque continuerà a vedermi presente in azienda nel ruolo di presidente.”