Reddito di cittadinanza: quando scatta il doppio pagamento

Grazie alla proroga dell'assegno unico temporaneo è stato confermato il doppio pagamento a gennaio del Reddito di cittadinanza. In attesa dell'esordio previsto per il prossimo marzo dell'assegno unico universale.

Perciò, come detto, nel mese di gennaio coloro che possiedono la carta del Reddito di cittadinanza troveranno una doppia ricarica: oltre al classico sussidio, infatti, è previsto anche il pagamento dell'assegno unico temporaneo riconosciuto agli aventi diritto fino all'esordio ufficiale dell'assegno unico universale previsto per marzo 2022.

Dunque, nel mese in corso ma anche il prossimo (febbraio), sulla carta Reddito di cittadinanza ci sarà un doppio versamento: il primo è relativo alla quota complessiva del rdc a cui si ha diritto mentre il secondo è riferito alla quota complessiva dell'assegno unico temporaneo spettante per i figli minori. Bene sottolineare che a gennaio, di questa misura, verrà pagata la mensilità riferita a dicembre.

Essendo però l'assegno unico già compreso nel reddito di cittadinanza, è bene sottolineare che dalla quota complessiva di gennaio e febbraio verrà sottratta quella riferita ai figli minori per cui si percepisce l'assegno unico.

Il pagamento comunque avverrà allo stesso modo, in due date differenti e non ci saranno variazione nell'importo totale rispetto a quanto erogato lo scorso mese dal momento che il Reddito di Cittadinanza di gennaio viene calcolato in base alla situazione economica aggiornata al 31 dicembre 2021, vale a dire sulla base del vecchio Isee.

Le date

Ecco quali sono le date dei pagamenti:

Entro il 15 gennaio , come riporta i-dome, devono aver percepito il sussidio coloro che hanno presentato la domanda a dicembre 2021 per la prima volta. Chi lo ha fatto a novembre invece deve aver ricevuto la diciottesima mensilità. Chi invece a dicembre, con la sospensione, ha chiesto il rinnovo per altri 18 mesi dovrebbe ricevere il pagamento entro il 17.

riceveranno il pagamento coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza da almeno due mesi e chi ne ha chiesto il rinnovo a novembre 2021.

Inoltre, sempre entro il 27 gennaio, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza che dispongono dei requisiti per l'assegno unico temporaneo vedranno l'accredito anche di quest'ultima misura sulla stessa carta.