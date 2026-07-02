Saltano le nozze RaiWay-Ei Towers

Si chiude con un nulla di fatto il lungo corteggiamento per la fusione tra Rai Way ed Ei Towers. Alla scadenza del memorandum d'intesa, la Rai ha ufficializzato il mancato accordo strategico con il fondo F2i e Mfe-MediaForEurope, non avendo individuato una "base negoziale condivisa". Un epilogo che ha subito appesantito il titolo della controllata pubblica in Borsa (-5,1%), lasciando invece quasi indifferente Mfe a Piazza Affari (le azioni di categoria A -0,1%, mentre le B +1,2%).

Il progetto, tramontato dopo un anno e mezzo di trattative e ben tre proroghe, mirava a creare un polo nazionale delle torri di trasmissione, un'operazione dotata di forte senso industriale e finanziario per il sistema-Paese. L'equilibrio della governance era stato impostato per tutelare i ruoli: il controllo del nuovo gruppo sarebbe rimasto in mano pubblica alla Rai (al 50,1%), che avrebbe espresso anche l'amministratore delegato, aspetto su cui Mfe aveva dato il proprio assenso. Dal canto suo, la controllata del gruppo Fininvest aveva offerto il prolungamento del contratto di servizio fino al 2036, con opzione al 2047, per garantire una lunga stabilità ai ricavi.

Lo scoglio insuperabile è stato il concambio azionario, con valutazioni rimaste distanti fino all'ultimo.

Mentre da viale Mazzini si guarda già a opzioni alternative per fare cassa (come la possibile cessione del 15% di Rai Way mantenendo la maggioranza al 50,1%) gli analisti monitorano i rischi dello scenario stand alone, che potrebbe rallentare i piani di diversificazione. La Rai conferma l'impegno verso opzioni industriali sostenibili, ma sul mercato resta il rammarico per un consolidamento che avrebbe ottimizzato le reti nazionali.