Skydance a un passo dalla Paramount

Impennata di Paramount Global a Wall Street dopo il tornare in auge della proposta di Skydance Media di David Ellison per rilevare la quota di controllo in mano a National Amusements, guidata dalla presidente Shari Redstone. Le trattative tra le due entità si erano interrotte bruscamente nelle scorse settimane. Adesso, stando a quanto riferito dal Wall Street Journal, ci sarebbe stata una svolta decisiva con la sottoscrizione di un accordo preliminare per il passaggio di mano della storica casa di produzione a stelle e strisce. Nascerebbe un gigante di Hollywood con l'ultra centenaria Paramount Pictures, celebre per film quali «Titanic» e «Il Padrino», a unire le forze con Skydance che ha co-prodotto film della Paramount come «Top Gun: Maverick» e «Star Trek Into Darness».

Skydance andrebbe a sborsare 1,75 miliardi di dollari per National Amusements, che possiede il 77% delle azioni con diritto di voto di Paramount. L'obiettivo finale è fondersi con Paramount, che possiede una serie di attività media tra cui Cbs, Bet, Showtime, Mtv, Nickelodeon. Skydance Media dal canto suo vanta interessi in film, animazione, televisione, videogiochi e sport.

Le due parti avrebbero anche concordato un periodo di go-shop" di 45 giorni, durante il quale altri potenziali offerenti avranno facoltà di presentare delle offerte. Tra gli altri pretendenti che hanno espresso interesse per National Amusements spiccano il produttore cinematografico Steven Paul, l'erede di Seagram Edgar Bronfman Jr. e Barry Diller di IAC. Ieri a Wall Street le azioni Paramount sono balzate in avanti a 11,46 dollari, con un progresso di quasi il 7 percento.

Skydance ha

dovuto rivedere più volte la sua offerta in quanto gli azionisti senza diritto di voto avevano espresso preoccupazioni sui termini dell'accordo, che inizialmente avrebbero dato a Redstone 2 miliardi di dollari in contanti.