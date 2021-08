Stangata da 13 euro sul pieno di benzina: ecco perché

Nuovi rialzi per il costo di benzina e gasolio: secondo le associazioni dei consumatori si tratta del risultato di speculazioni, dato che non vi è alcun legame tra il rincaro ed il costo effettivo del petrolio il quale, al contrario, sta invece diminuendo.

Dei passi indietro, quindi, che hanno riportato i prezzi dei carburanti ai livelli già raggiunti nel 2018, come denunciato da Assoutenti: "Sui nuovi rialzi dei carburanti, con la benzina che raggiunge 1,657 euro al litro con una crescita del +18,6% rispetto al 2020, e il gasolio che vola a 1,510 euro al litro, pesano le speculazioni sulle vacanze estive degli italiani, con i listini che alla pompa tornano a salire in concomitanza con l'esodo estivo e le partenze in auto delle famiglie" , spiega senza giri di parole l'associazione.

Un'impennata ingiustificata, senza alcun legame col costo del petrolio sui mercati internazionali, fortemente in ribasso nell'ultima settimana. "Questo conferma che i listini alla pompa risentono delle partenze degli italiani, aumentando in modo speculativo in occasione degli spostamenti delle famiglie su strade e autostrade per raggiungere le località di villeggiatura" , denuncia il presidente di Assoutenti Furio Truzzi. "Il conto per la collettività si fa di giorno in giorno più salato, e solo per i rifornimenti le famiglie italiane dovranno mettere in conto una maggiore spesa complessiva pari a 8 miliardi di euro annui a causa della corsa dei carburanti alla pompa" . Oltre a ciò, puntualizza ancora il presidente, si devono considerare anche gli effetti indiretti di tali aumenti: si va dal rincaro di numerosi prodotti a quello che si registrerà nelle bollette di luce e gas: "Anche l'industria andrà incontro a maggiori costi di produzione, che verranno inevitabilmente scaricati sui consumatori" .

Assoutenti chiede al governo di intervenire con urgenza per porre un freno a questa situazione, "riducendo la tassazione abnorme che vige sui prezzi dei carburanti e tagliando accise inutile e anacronistiche che servono solo ad aumentare le casse erariali, studiando meccanismi automatici per limitare gli effetti del caro-benzina sulla collettività già impoverita da un anno e mezzo di Covid".

Gli aumenti

Nello specifico, il costo della benzina è aumentato del 18,6% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno (1,398 euro al litro), mentre quello del gasolio del 17,6% (il 10 agosto 2020 costava 1,284 euro al litro): il risultato è che un anno dopo un pieno da 50 litri di benzina costa ben 12,99 euro in più rispetto al 2020, quello di gasolio 11,28 euro in più, riportando la situazione a quella già vissuta nell'ottobre del 2018. Unc e Codacons stimano un rincaro di 312 euro l'anno a famiglia per la benzina e 271 euro per il gasolio.