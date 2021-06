Superbonus 110% e banda larga in casa: cosa può cambiare

La banda larga potrebbe presto far parte delle spese includibili nel Superbonus 110% come stimolo per la realizzazione di infrastrutture di rete, con lo scopo di rendere gli edifici ancora "più ecosostenibili e resilienti".

Questo, in breve, ciò che dovrebbe prevedere il cosiddetto digital bonus proposto da Enza Bruno Bossio, segretaria dem della commissione Trasporti della Camera. L'annuncio è arrivato direttamente da parte della stessa deputata del Partito democratico nell'ambito di un convegno online tenuto dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Comitato italiano ingegneria dell’informazione.

L'obiettivo è quello di inserire tale beneficio in un emendamento al decreto legge Semplificazioni, che attende la conversione in legge a conclusione del consueto iter in Parlamento. La modifica, peraltro, sembra sposarsi alla perfezione con i principi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza), che spinge ad agevolare la diffusione sul territorio nazionale della banda larga e quindi la digitalizzazione di case e luoghi di lavoro (tanto uffici quanto stabilimenti industriali).