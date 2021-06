Attenti al Superbonus 110%: come si perde tutto

Se da un lato il Superbonus al 110% è un grande incentivo per agevolare migliaia di interventi, dall'altro lato si rischia un blocco dei lavori o l'esposizione dei cantieri ad alcune contestazioni.

Quali sono le criticità

I punti critici sono due e riguardano le varianti in corso d'opera e le responsabilità nell'attestazione del titolo abilitativo. L'articolo 33 del Dl 77/2021 snellisce un iter autorizzativo come mai nel passato: dopo la revisione del comma 13-ter dell'articolo 119 del Dl Rilancio 34/20, i lavori da Superbonus (non la demolizione e ricostruzione) possono essere avviati presentando una Cila, cioè una Comunicazione inizio lavori asseverata che non rende necessaria l'attestazione dello " stato legittimo dell'immobile " che è, però, un requisito complicato da accertare soprattutto per i fabbricati più vecchi e gli immobili realizzati quando non c'era alcun obbligo di titolo abilitativo: prima del 1942 nei centri abitati e prima del 1967 al di fuori di essi. Oltre a questo aspetto, nel proveddimento c'è un altro limite che riguarda le variazioni dei lavori in corso d'opera, che la Cila non ammette: se in cantiere si deve modificare qualche elemento sostanziale del progetto sarà necessario presentare una nuova comunicazione asseverata che abbia per oggetto proprio la variazione, annullando il titolo precedente. A quel punto, però, possono aprirsi scenari problematici su diversi fronti, finanziari e fiscali, legati al collegamento tra lavori "trainanti" e "trainati".

Cosa accade in caso di abusi

Come riporta IlSole24ore, un esempio pratico è la sostituzione degli infissi che vanno eseguiti quando il titolo abitativo dei lavori trainanti è attivo. Annullando la Cila, però, si potrebbe perdere il beneficio del 110% per i lavori trainati eseguiti nel frattempo. E poi c'è di mezzo la responsabilità dei professionisti che stanno effettuando verifiche su atti e stato legittimo dell'immobile perché l'art 33 spiega che " resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento ". In questo caso, non ci sarà più alcuna detrazione fiscale ed il Comune potrà bloccare il cantiere e rimuovere tutte le opere non autorizzate: se un professionista presenta la Cila per un condominio senza fare verifiche sui titoli abilitativi e le eventuali sanatorie, al Comune basterà una verifica sui titoli passati per sapere se in quei documenti ricevuti sono indicati elementi che non dovrebbero esserci bloccando il cantiere e neutralizzando il superbonus.

Per evitare ogni responsabilità, quindi, i professionisti più attenti e scrupolosi dovranno comunque effettuare tutte le verifiche del caso sullo stato di legittimità dell'immobile, con i "temuti" accessi agli atti. E dovranno anche rappresentare ai committenti, in maniera precisa, la presenza di eventuali difformità o abusi. Questo dovrà avvenire anche se, poi, al Comune si presenterà una semplice Cila senza attestazione dello stato legittimo. Ecco perché, per come è strutturata la semplificazione, si rischia un paradosso: soprattutto nei cantieri più complessi, Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) e verifica dello stato legittimo resteranno comunque una regola per imprese e professionisti.