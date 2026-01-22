Tecnimont cresce negli Usa con il gas naturale liquefatto

L'italiana Tecnimont entra nel mercato globale del gas naturale liquefatto (Lng). La società del gruppo Maire ha infatti firmato un accordo preliminare per la fornitura di servizi di ingegneria integrata nell'ambito dello sviluppo del progetto Argent Lng, un impianto da 25 milioni di tonnellate annue destinato all'esportazione del gas naturale liquefatto, che sorgerà a Port Fourchon, in Louisiana, uno dei principali hub energetici degli Stati Uniti.

"L'accordo sancisce l'ingresso di Tecnimont nel segmento dell'Lng destinato all'esportazione, un'area di business considerata tra i driver di crescita per la business unit Integrated Engineering & Construction (IE&CS) di Maire", hanno spiegato in una nota.

Il perimetro dell'accordo copre l'intero percorso di sviluppo del progetto, a partire dalla fase di autorizzazione presso la Federal Energy Regulatory Commission fino all'elaborazione del Front-End Engineering Design, i cui contratti dovrebbero essere finalizzati a breve per supportare la decisione finale di investimento.

Al centro dell'iniziativa c'è una piattaforma modulare progettata con l'obiettivo di rispondere in modo rapido e affidabile alla domanda globale di gas naturale liquefatto. Secondo la nota, l'approccio mira a ridurre i rischi legati all'interfaccia tecnologica e a garantire un percorso lineare verso la decisione finale di investimento. "La collaborazione propone una soluzione bancabile e replicabile, che può essere implementata in progetti e geografie diversi, stabilendo un nuovo standard globale per le infrastrutture modulari di Lng", si legge.

L'amministratore delegato di Maire, Alessandro Bernini (in foto), ha commentato: "Siamo estremamente orgogliosi ed entusiasti di iniziare questo progetto innovativo. La collaborazione con Argent Lng non solo rafforza la presenza del Gruppo negli Stati Uniti, ma apre le porte a un nuovo mercato, grazie alle riconosciute capacità di Tecnimont nell'approccio modulare e alla flessibilità di business".

Dello stesso avviso Jonathan Bass, fondatore e presidente esecutivo di Argent Lng: "Questo accordo preliminare rappresenta una convergenza

straordinaria tra capitale, ingegneria ed esecuzione. Il coinvolgimento di una società di ingegneria internazionale di primo livello sottolinea la serietà e la visione di lungo termine alla base della nostra piattaforma".