Lmdv Capital diventa azionista di maggioranza di Editoriale Nazionale

Nuova importante operazione nel mondo dell'editoria. Il cda di Lmdv Capital, società di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, ha formalizzato un'offerta vincolante per l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza in EN - Editoriale Nazionale, a cui fanno riferimento i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e QN. Il cda di Monrif, che controlla Editoriale Nazionale, ha deliberato di procedere alla formalizzazione dell'operazione.

"Questa operazione rientra in un progetto industriale di lungo periodo che riconosce all'editoria un ruolo centrale per il Paese. Crediamo nel valore dell'informazione di qualità e nell'autonomia delle redazioni". Così Leonardo Del Vecchio, presidente di Lmdv Capital, commenta l'accordo. "Il nostro impegno - prosegue - è investire con capitale paziente, mettendo tecnologia e competenze al servizio del lavoro giornalistico. Una volta completati i passaggi formali, intendiamo confrontarci con giornalisti, redazioni e Comitati di redazione per costruire un percorso condiviso".

"Siamo felici e onorati di questo accordo con Leonardo Maria Del Vecchio", afferma Andrea Riffeser Monti (presidente del gruppo Monrif) - che

rafforza il futuro di un'informazione libera e responsabile, oggi più che mai essenziale per la democrazia del nostro Paese".

Lo scorso dicembre Lmdv Capital è entrato nel capitale de Il Giornale con una quota del 30%.