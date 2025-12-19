Finanziaria Tosinvest, accordo con LMDV Capital per ingresso nel capitale del Giornale

Leggi il settimanale
Finanziaria Tosinvest, società della famiglia Angelucci, annuncia di aver chiuso l'accordo con LMDV Capital, holding di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, con il quale quest'ultima entra nel capitale de Il Giornale con una quota del 30%. "L'operazione rappresenta un passo strategico per lo sviluppo e la valorizzazione dell'informazione come asset centrale per il sistema Paese, con l'obiettivo di coniugare qualità editoriale, innovazione tecnologica e sostenibilità economica", si legge in una nota.

"In un contesto segnato da profonde trasformazioni e da una crescente competizione a livello

internazionale - conclude il comunicato - l'accordo mira a rafforzare le condizioni per un ecosistema editoriale solido, competitivo e autorevole, capace di rispondere alle nuove sfide del mercato e del dibattito pubblico".

