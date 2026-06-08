Elementi a Cascina Torrette. Tre giorni di pizza e musica

Dal 12 al 14 giugno gli spazi di Mare culturale urbano, nella Cascina Torrette di Milano, ospitano la quinta edizione di ELEMENTI, il festival che unisce pizza, musica e cultura contemporanea. Il progetto è curato e prodotto da WLA e Mare culturale urbano su iniziativa di Molino Vigevano. Nato come appuntamento dedicato al mondo della pizza, il festival amplia quest'anno il proprio raggio d'azione con il tema "Shapes of Pizza", un concetto che utilizza la forma come punto di osservazione per raccontare tecniche, prodotti, pratiche culturali e linguaggi contemporanei. Per tre giorni la Cascina Torrette sarà animata da forni, aree dedicate alla socialità, workshop, laboratori e una programmazione musicale curata da Le Cannibale. Sul palco si alterneranno Lorenzo Burlon, Generic Animal e Daniel Monaco nella giornata di venerdì; Matteo Alieno e Maccherone Soundsystem sabato; Hiroko Hacci e Bandakadabra domenica.

Accanto alla musica, il festival ospita una selezione di pizzaioli e progetti provenienti da diverse regioni italiane. Tra i partecipanti figurano Henri Dalipi di Henris, Leonardo Rocchetti e Luca Santarelli con Legami, Ultra, Shapez Pizza, La Galleria del Gusto, Jacopo Chieppa di Kilo, Pantera, Filante e Clandestino. Presenti anche la proposta gluten free di Positano e la pizza a portafoglio realizzata da Mare culturale urbano nell'Airstream di Molino Vigevano.

Tra gli appuntamenti in programma anche la finale della quarta edizione del Master del Cornicione e delle Bolle, organizzato da Molino Vigevano con il supporto di Effeuno. Dieci finalisti si confronteranno per conquistare il titolo di Ambassador Molino Vigevano. Completano il programma workshop e laboratori rivolti anche ai bambini, organizzati insieme all'Associazione Lop Lop.