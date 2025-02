Emis Killa pubblica il brano di Sanremo. E annuncia un concertone

Ascolta ora 00:00 00:00

«Quello di Emis Killa è un grande brano, tra l'altro sarà nella compilation perché era previsto» dice Carlo Conti a Un giorno da Pecora su Rai Radio1 riferendosi a Demoni, la canzone che avrebbe dovuto partecipare al Festival e che invece non sarà in gara perché l'artista si è ritirato. Emis Killa lo ha pubblicato ieri all'una di notte corredato anche da una foto (qui di fianco) con lui che si mette una mano di fronte alla bocca quasi a richiedere silenzio.

È un momento complicato quello di Emiliano Rudolf Giambelli detto Emis Killa, nato a Vimercate nel 1989 e obiettivamente iscritto alla categoria dei padri fondatori del nuovo rap italiano. Ha rimandato il suo debutto al Festival di Sanremo, rinviando l'apparizione magari al prossimo anno, dopo aver ricevuto un Daspo ed essere in qualche modo coinvolto nell'inchiesta «Doppia curva» che coinvolge la tifoseria di Milan e Inter.

Nel frattempo ha annunciato un grande evento, un live show per riunire i fan a fine estate. Si chiamerà EM16 in programma il 10 settembre a Fiera Milano Live. I biglietti per la data evento, prodotta da Friends & Partners e Vivo Concerti, saranno in vendita da oggi, mercoledì 5 febbraio, dalle 16.

Nota a margine: tutti coloro che erano presenti al «No Phone Party» dello scorso 15 dicembre al Fabrique di Milano avranno diritto a un prezzo speciale per i biglietti del concerto di fine estate. «Visto che è saltato un grande evento lungo il mio percorso, dovevo rimediare» ha scritto lui sui social. È stato un bel gesto, quello di Carlo Conti di lasciare Demoni nella compilation del Festival di Sanremo nonostante la canzone non sia in gara.

Proprio parlando delle vicende giudiziarie, l'altra sera Emis Killa è stato intervistato per strada dall'inviato del programma Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti su Rai3 e ha detto che con gli ultras indagati ha sempre e solo condiviso l'amicizia. «Loro (gli inquirenti - ndr) contestano questa pericolosità, perché io ero presente nel momento in cui c'è stata una colluttazione allo stadio. Io non faccio parte di questa colluttazione, sono diversi metri indietro. Quindi la pericolosità dove sta? Io non ho mai mollato manco uno schiaffo allo stadio, capisce? Questo è tutto quello che posso dire».

Tornando al Festival di Sanremo, Emis Killa è stato laconico: «Dispiaciuto? Chiaramente avrei preferito andare al Festival di Sanremo». Insomma, ora per lui è il momento di reagire e di compensare la mancata apparizione all'Ariston con qualche trovata capace di attirare adeguata attenzione.