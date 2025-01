Amazon chiude questo servizio. Ecco cosa succede e da quando

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora poco più di due settimane e Amazon dirà addio in modo definitivo al suo servizio "Prova Prima, Paga Poi", un programma che ha avuto un discreto successo in questi anni tra gli utenti del colosso statunitense dell'e-commerce.

Introdotto per la prima volta negli States con il nome di "Amazon Wardrobe" nel 2018 (ribattezzato dopo 3 anni "Try Before You Buy"), e disponibile nel nostro Paese dal mese di ottobre del 2021, il servizio consentiva agli abbonati Prime di provare a casa vestiti, scarpe o accessori per un massimo di sei pezzi prima di concludere il proprio acquisto. Dopo aver scelto i prodotti desiderati e pagato solo per quelli, gli utenti avevano la possibilità di restituire tutti gli altri in modo completamente gratuito entro 7 giorni. Proprio questo programma chiuderà definitivamente i battenti a partire da venerdì 31 gennaio.

La scelta di Amazon è stata comunicata agli utenti con una breve nota di servizio e nelle ore successive confermata anche dalla portavoce Maxine Tagay. "Visto che il servizio 'Prova prima, paga poi' si applica solo a un numero limitato di articoli e considerando che sempre più clienti stanno utilizzando le nostre nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, come la prova virtuale, le raccomandazioni di taglia personalizzate, i punti salienti delle recensioni e le tabelle delle taglie migliorate per assicurarsi di trovare la misura giusta" , ha spiegato Tagay a Cnbc , "stiamo eliminando gradualmente il programma con effetto dal 31 gennaio 2025" . "Ovviamente i clienti continueranno a beneficiare di spedizioni rapide e gratuite, con resi facili e gratuiti su tutta la nostra scelta di abbigliamento" , ha concluso la portavoce.

La decisione, che rientra nel piano dei tagli di spesa promosso nel 2022 dal CEO Andy Jassy, viene motivata quindi con l'introduzione di nuove funzionalità connesse all'intelligenza artificiale, in grado di suggerire agli utenti Amazon i prodotti migliori da comprare sulla base delle recensioni lasciate dagli altri acquirenti. A questo proposito la portavoce del colosso dell'e-commerce ha ricordato le raccomandazioni di taglia personalizzata derivanti da modelli linguistici avanzati che si basano proprio sulle recensioni dei prodotti già inserite.

A guadagnere sempre più spazio, in particolar modo, è "Virtual Try On", un'opzione di realtà aumentata lanciata per la prima

volta nell'estate del 2022 che consente di vedere in tre dimensioni come può starci indosso un determinato modello di scarpe o di occhiali da sole, grazie a un'immagine riprodotta tramite la videocamera degli smartphone.