Apple, arriva iOS 17.3 contro i furti: quali sono le novità

Dopo alcune settimane di attesa, per milioni di utenti Apple in tutto il mondo ecco disponibile l'aggiornamento della versione iOS 17.3 sui propri dispositivi (iPhone, iPad, Apple Watch). Tra le migliorie più importanti e attese c'è quella relativa al furto dei dispositivi con una sicurezza notevolmente maggiore in grado di impedire la violazione dei propri dati.

Quali sono le novità

" L’aggiornamento introduce misure di sicurezza aggiuntive con 'Protezione del dispositivo rubato'", si legge prima di fare il download. La protezione aumenta la sicurezza degli iPhone e ID Apple perché richiede il riconoscimento facciale (con Face ID) oppure con le impronte digitali (Touch ID) senza la possibilità di utilizzare il codice " per eseguire determinate azioni ". Questo significa che anche in caso di furto i nostri dati personali sono al sicuro e non finiscono nelle mani dei malintenzionati. Come ulteriore prova di sicurezza c'è il "ritardo" che consiste nell'attesa di un'ora e una nuova " autenticazione biometrica prima di consentire l'esecuzione di operazioni sensibili come la modifica del codice del dispositivo o della password dell'ID Apple ".

La protezione dell’iPhone rubato " probabilmente fungerà da ulteriore barriera ed eserciterà maggiore pressione sui ladri nel prendere di mira le vittime" , ha dichiarato a Wired Jake Moore, consulente di sicurezza informatica globale alla Eset (società di sicurezza) oltre a essere stato un investigatore di crimini informatici della polizia. In conclusione, quindi, se un ladro dovesse riuscire a scoprire la password di un dispositivo rubato, per prima cosa proverà a cambiarla prima che l'utente possa bloccarlo da remoto ma, adesso, non sarà più in grado di farlo grazie all'ora di ritardo prevista dall'aggiornamento dando la possibilità di rintracciare il dispositivo rubato.

La schermata di blocco

Con iOS 17.3 ecco anche una novità sulla schermata di blocco, ossia quando il dispositivo è in stand-by: c'è un nuovo sfondo, chiamato "Unità", che celebra la storia e la cultura black per ricordare il mese della storia della comunità nera. La novità si troverà sugli sfondi disponibili tra quelli presenti su smartphone o Ipad: come sempre, si trova tenere premuto il Lockscreen per poterlo cambiare a proprio piacimento.

Le novità sulla Musica

Con l'ultimo aggiornamento ecco novità anche sulla Musica: " La Collaborazione sulle playlist ti consente di invitare amici ad unirsi alla tua playlist e tutti possono aggiungere, riordinare e rimuovere canzoni. Le reazioni Emoji possono essere aggiunte a qualsiasi traccia in una playlist collaborativa", spiegano gli sviluppatori Apple.

Ma non è finita qui perché iOS 17.3 include anche il supporto AirPlay che consente, quando ci si trova in alcune stanze d'albergo, di trasmettere i contenuti dal proprio dispositivo direttamente alla Tv. Con Apple Care e la garanzia sulle Impostazioni viene mostrata la copertura per tutti i dispositivi sui quali è stato effettuato l'accesso con l'ID Apple. Infine, è stata migliorata e ottimizzata anche l'opzione sul rilevamento degli incidenti sui modelli di iPhone 14 e 15.