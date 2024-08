Arriva la musica anche su WhatsApp: ecco come si potrà ascoltare

Ascolta ora 00:00 00:00

Per gli oltre due miliardi di utenti che utilizzano WhatsApp c'è un'importante novità: a breve, anche sull'app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo sarà possibile ascoltare e riprodurre brani musicali. Meta e Universal Music Group (Um) hanno infatti annunciato di rinnovare i lori accordi di licenza per allargare l'utilizzo dei contenuti anche a WhatsApp e Thread oltre ai già presenti social (Facebook, Instagram e Messenger) dell'azienda statunitense di cui è proprietario Mark Zuckerberg. Insomma, a breve le canzoni di star mondiali come Taylor Swift, Billie Eilish e numerose altre potranno essere riprodotte e condivise sulla celebre app.

L'annuncio di Meta

In un comunicato stampa, il vicepresidente dello sviluppo commerciale di musica e contenuti di Meta, Tamara Hrivnak, ha dichiarato che la partnership tra Meta, Umg e Universal Music Publishing Group darà la possibilità alle multinazionali di lavorare insieme " in nuovi modi su WhatsApp e altro ancora ". I dettagli dell'accordo non sono stati resi noti ma questo accordo sarebbe " multiforme " e dovrebbe avere anche "contenuti generati dall'intelligenza artificiale non autorizzati che potrebbero influenzare artisti e cantautori ". Secondo le prime indiscrezioni brevi video e brani musicali saranno disponibili direttamente su WhatsApp e condivisibili tra tutti gli utenti.

"Impegno condiviso"

Meta e Universal Music Group lavorano insieme dal 2017 quando Meta era ancora soltanto Facebook: all'epoca gli utenti potevano utilizzare i contenuti video e musicali si Umg soltanto su piattaforme come Instagram per non incorrere in problemi di violazione del copyright. Secondo le prime indiscrezioni, grazie a questo accordo sarà possibile riprodurre e avere a disposizione brani musicali e video di breve durata che saranno pubblicati su WhatsApp. " Il nuovo accordo riflette l'impegno condiviso delle due aziende nel proteggere i creatori e l'arte umana, garantendo anche che artisti e cantautori siano compensati equamente ", hanno dichiarato le aziende in una dichiarazione congiunta. " Umg è stata la prima grande azienda musicale a concedere la licenza a Facebook nel 2017 e questo nuovo accordo amplierà ulteriormente le possibilità della musica all'interno del Meta-ecosistema ".

I ricavi per gli artisti

Pur non conoscendo i termini economici del rinnovato accordo, questo garantirà agli artisti e agli autori di Umg una parte dei ricavi pubblicitari derivanti dall'uso di musica con licenza nei post dei creatori di Meta. Pochi giorni fa Umg aveva fatto sapere in anteprima di aver chiuso un accordo con Meta per lo streaming di video musicali premium sottolineando che questa tipologia di prodotto fosse molto meno popolare tra gli utenti di Facebook rispetto ad altri prodotti musicali già presenti sul social network.

Umg, con un capitale di 54 miliardi di dollari e leader nel mercato, a maggio aveva raggiunto un accordo anche con Tik Tok

ripristinando la possibilità di far ascoltare e riprodurre migliaia di brani musicali sulla piattaforma che sono stati rimossi dopo una battaglia legale di svariati mesi, tra le due società, sul problema del pagamento delle royalty.