WhatsApp cambia tutto (ma scontenta molti). Ma puoi salvarti: ecco come

WhatsApp si prepara a cambiare ancora, e lo fa con una nuova proposta che promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti sono soliti scambiare messaggi. Si tratta dell'ennesima funzione che Meta intende mettere a disposizione per mostrarsi sempre accattivante agli occhi dei fedeli utilizzatori della piattaforma di messaggistica istantanea, oltre che per ottenere nuovi utenti, sottraendoli alla concorrenza. La novità in arrivo, però, potrebbe non essere scevra da rischi.

Cosa c'è in arrivo

A dare la notizia è il portale WABetaInfo, da sempre in prima linea quando si tratta di analizzare le novità in arrivo su WhatsApp. Secondo il team del sito web, la funzione in arrivo sulla piattaforma è attesa entro questo mese, quindi parliamo di Marzo. Viene sottilineato che la nuova interfaccia che conosceremo a breve non è una scelta di Meta in toto, si tratta piuttosto di un adeguamento alle linee guida europee.

Secondo il Digital Markets Act emanato dall'Unione europea, società come Meta, ma anche Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Microsoft e tante altre dovranno adeguarsi, garantendo l'interoperabilità fra piattaforme. Agli utenti dovrà dunque essere garantita la possibilità di scambiare messaggi e immagini con amici presenti su altre applicazioni. Si tratta di una vera e propria misura antitrust, mirata alla tutela e allo sviluppo di tutte le applicazioni, impedendo che queste, anche le più piccole, vengano oscurate dalle "big". In sostanza, se un'azienda appena nata volesse proporsi sul mercato, non verrebbe del tutto eclissata da un colosso come WhatsApp, che a livello mondiale è la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata. Da qui l'imposizione a garantire l'intercomunicazione con applicazioni di terze parti.

La novità in arrivo su WhatsApp, che ha tempo fino a marzo per adeguarsi, consiste proprio in questo. Gli utenti avranno in futuro la possibilità di inviare dei messaggi anche ad amici presenti su altre piattaforme, così che anche queste possano essere coinvolte. Meta starebbe pensando a una sezione chiamata "Chat di terze parti".

Preoccupazione per i rischi

Non tutti, però, sono entusiasti della nuova funzione in arrivo. Con l'intercomunicazione fra piattaforme, infatti, crescerà il rischio di essere vittime di virus o truffe online. Il principale problema, infatti, è proprio quello della sicurezza e della privacy. C'è chi parla già di rischi anche gravi, con un aumento della circolazione dei messaggi di phishing, con annesse frodi online. Non tutte le applicazioni, del resto, adottano le medesime norme di sicurezza. WhatsApp garantisce messaggi crittati end to end, ma ciò non viene fatto in altre piattaforme.

Al momento, tuttavia, sappiamo che non si tratta di un cambiamento integrale. Per chi non intendesse passare alla nuova interfaccia sarà ancora possibile lasciare le cose invariate. L'intercomunicazione fra piattaforme non verrà attivata di default, ma dovrà essere impostata dall'utente.