Lg lancia la collezione audio "Xboom By WILL.I.AM". La novità da Las Vegas

Tutto pronto per l'edizione 2025 del CES, importante evento tech di livello mondiale che si terrà dal 7 all'11 gennaio: nel corso della manifestazione, LG Electronics presenterà la nuova collezione di prodotti audio "xboom by will.i.am". Si tratta di una ricca offerta di possibilità, che include eardbuds wireless e speaker bluetooth che sono stati progettati proprio con la collaborazione del celebre rapper, produttore discograficoe personaggio televisivo Will.i.am.

Il frutto di un'importante collaborazione

Un connubio che si è rivelato vincente. Will.i.am è infatti stato nominato Experiential Architect della linea LG xboom allo scopo di migliorare il prodotto, rendendolo accattivante e all'avanguardia. Lo scopo è quello di offrire ai consumatori un'esperienza sonora unica e innovativa, capace di lasciare il segno. L'artista ha uno spiccato intuito, oltre che un grande interesse creativo per quanto riguarda lo sviluppo di tecnologie nuove e capaci di strizzare l'occhio al grande pubblico. Will.i.am ha dato così il suo prezioso contributo all'ideazione del design e al marketing del marchio.

Ma cosa promette la collezione "xboom by will.i.am"? Stiamo parlando di una serie che comprende speaker Bluetooth (xboom Bounce, Grab, e Stage 301) che avranno a loro disposizione l'intelligenza artificiale. Ciò andrà a migliorare l'esperienza d'ascolto, rendendola diversa e innovativa. L'IA, infatti, consentirà agli speaker di analizzare il contenuto che viene riprodotto e regolare automaticamente l'AI Sound, intervenendo così su melodia, ritmo e/o voce. Non solo. Grazie alla funzione AI Lighting potranno accendersi delle luci multicolore sullo speaker, e l'illuminazione andrà a ritmo con la musica. La funzione AI Calibration, infine, permetterà agli speaker di riconoscere la zona in cui si trovano (interno o esterno), e di regolare il volume di conseguenza. Gli speaker xboom avranno in dotazione anche un apposito pulsante che consentirà loro di connettersi alla piattaforma RAiDiO.FYI di will.i.am.

Grazie alla funzione LE Audio Auracast, sarà possibile sincronizzare la riproduzione del suono di più dispositivi xboom contemporaneamente. La serie xboom avrà un suono migliorato grazie anche ai tweeter integrati e alle unità full-range realizzate da Peerless, famoso produttore danese.

LG xboom by will.i.am - Stage 301

I modelli da non perdere

Tante le possibilità fra cui scegliere. Il modello top di gamma, xboom Bounce, è un'accattivante combinazione di estetica e qualità. Il modello presenta radiatori passivi integrati, tweeter a doppia cupola e woofer a binario. Viene garantito un suono stereo ad alta frequenza con alti precisi e un palco sonoro esteso. Il nome Bounce deriva proprio dai radiatori passivi che rimbalzano e si illuminano a ritmo di musica. Non solo. Il modello dispone di una maniglia che permette di tenere lo speaker in una mano, oppure appenderlo. Presenti, inoltre, le certificazioni IP67 e 810G, cosa che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere. Ottima anche la batteria: fino a 30 ore.

Il modello xboom Grab, invece, si mostra compatta e semplice da trasportare grazie alle sue dimensioni ridutte. Xboom Grab è dotata di due radiatori passivi posizionati su entrambi i lati del diffusore, cosa che permette di avere bassi dinamici e suoni vivaci. Può essere posizionato praticamente ovunque, e grazie alle sue maniglie può essere anche fissato al braccio. Anche in questo caso abbiamo le certificazioni IP67 e 810G che garantiscono resistenza ad acqua e polvere. La durata dello speaker ha una batteria con un'autonomia di 20 ore.

Xboom Stage 301, invece, è ottimo per coloro che amano esibirsi all'aperto, o per chi ama dilettersi nel karaoke. Grazie al woofer da 6.5 pollici e al doppio driver midrange da 2.5 pollici, questo modello può veramente dare il meglio di sé. Il dispositivo ha una maniglia integrata che garantisce un facile trasporto. Grande attenzione e cura per il design a cuneo, utili per collocarlo in varie posizioni. Xboom Stage 301 dispone della certificazione IPX4, che garantisce la resistenza all'acqua. C'è anche la possibilità di cambiare la batteria. Questa ha una durata di 11 ore.

Infine abbiamo gli auricolari wireless xboom Buds. Questo prodotto garantisce bassi corposi, possibili grazie ai driver leggeri in grafene.

Le auricolari sono ergonomiche e comode, capaci di adattarsi a ogni forma di orecchio. I dispositivi possono garantire 30 ore di ascolto, e vengono accompagnati da una custodia di ricarica. Anche in questo caso la certificazione IPX4 garantisce la resistenza all'acqua.