WhatsApp blocca le chat in automatico: cosa succede e cosa fare

Il team di sviluppo di WhatsApp prosegue col suo lavoro di evoluzione della celebre applicazione di messaggistica istantanea per venire incontro alle esigenze di una platea di utenti sempre più vasta, intervenendo in particolar modo di recente nel campo della sicurezza, uno dei temi in assoluto più delicati e dibattuti.

Essendo così diffusa tra la popolazione mondiale, in effetti, la app diventa terreno privilegiato di caccia per cybercriminali alla costante ricerca di dati sensibili di cui impossessarsi. Normale, quindi che la tutela della privacy degli utenti sia una delle priorità, ed è proprio in quest'ambito che rientra una delle novità che sono state introdotte in una recente versione beta di WhatsApp rilasciata nelle scorse ore dai programmatori per dispositivi dotati di Android.

Sulla base di quanto emerso dall'analisi della versione beta 2.24.4.14 effettuata da alcuni esperti, è possibile evincere che uno degli obiettivi prefissati dagli sviluppatori per proteggere la sicurezza dei fruitori della app di messaggistica istantanea è quello di blindare le chat private, impedendo a intrusi o curiosi senza autorizzazione di prendere visione del loro contenuto.

Qual'è il passo in più effettuato in questa direzione? Per la precisione quello di bloccare simultaneamente l'accesso alle chat a tutti i dispositivi collegati, in sostanza uno stop sincronizzato. La nuova funzionalità rilasciata nella più recente versione beta per Android consente all'utente di turno di bloccare la chat sul suo dispositivo principale e di estenderla in automatico anche a tutti gli altri devices collegati, anche se a quanto pare per ciò che concerne la feature con la versione web il collegamento è ancora in fase di realizzazione.

Un modo efficace non solo di proteggere la propria privacy ma soprattutto di semplificare la vita, dato che non sarà più necessario come accade ora effettuare una configurazione individuale per ciascun dispositivo, sia esso uno smartphone, un tablet o un computer. Per aprire la lista di tutte le chat che sono state bloccate dall'utente sarà necessario inserire un codice segreto alfanumerico.

Sempre nel campo della sicurezza si inserisce anche un'altra novità in vista per WhatsApp, che prevede la possibilità di fermare direttamente dalla schermata di blocco tutti i messaggi inviati da un contatto sconosciuto. Dopo il blocco sarà inoltre possibile effettuare una segnalazione, cliccando sulla casella Segnala contatto e poi selezionando Blocca per confermare la propria azione.