Chiusura di Skype: ecco come salvare le vecchie chat

Si avvicina la data del 5 maggio, giorno in cui Microsoft chiuderà ufficialmente Skype. Sarà possibile continuare a chattare e fare telefonate su Teams, ma la famosa piattaforma di comunicazione lanciata nell'agosto 2003 non sarà più disponibile. La notizia dell'addio a Skype è stata repentina, e il preavviso non è moltissimo, dato che parliamo di pochi mesi.

Microsoft sta ovviamente cercando di far convergere tutti gli utenti della piattaforma su Teams, ma c'è anche chi sceglierà altre alternative, dicendo addio all'azienda. Ciò che più conta in questi ultimi mesi rimasti è salvare il materiale rimasto su Skype, così da non perdere le conversazioni intrattenute in chat. Per fortuna è possibile salvare una copia. Del resto ci sono chat personali, oppure di importanza lavorativa, che non devono assolutamente andare perse.

Per salvare tutto questo materiale, è necessario raggiungere la finestra "Esporta file e cronologia della chat", da lì è possibile scegliere "Conversazioni" oppure "File" - ma si possono selezionare entrambe - e cliccare su "Invia richiesta". Una volta avviata la procedura, dovrebbe comparire un messaggio che attesta l'effettiva esportazione in corso. Nello stesso messaggio c'è anche un invito a ripresentarsi sulla pagina in un secondo momento per poter trovare il download.

L'attesa potrebbe essere un po' lunga, ma non deve destare preoccupazione. L'archivio scaricabile sarà presto pronto e il contenuto - file e messaggi - avrà estensione .tar. Per aprirli sarà sufficiente qualsiasi tipo di software capace di lavorare con file compressi.

Seguendo questi passaggi sarà quindi possibile salvare tutte quelle convesazioni in chat che abbiamo avuto

durante il lungo periodo di utilizzo di questo programma. Skype è una piattaforma che aveva ormai raggiunto 22 anni di operatività, dopo essere stata lanciata il 29 agosto 2003. Microsoft decise di acquisirla nel lontano 2011.