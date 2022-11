Digitale Terrestre, ecco cosa succede il 31 dicembre 2022

La transizione alla televisione digitale, in inglese switch off, sarà definitivamente completata entro l'anno: dal 1° gennaio 2023, infatti, ogni regione italiana trasmetterà i programmi in DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial), il digitale terrestre di seconda generazione il cui processo è già iniziato nei mesi precedenti e che, per un risultato più efficiente, la conclusione avverrà alla fine dell'anno. Come spiega il Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) " consentirà dunque alle emittenti di offrire servizi nuovi e accattivanti e di aumentare quindi il livello di soddisfazione (e anche di fidelizzazione) dei propri spettatori "

Quando ci sarà il passaggio al nuovo digitale terrestre?

Prima di arrivare alla fase conclusiva, è necessario un piccolo passo indietro: la prima fase di questo switch off è iniziata poco più di un anno fa, il 20 ottobre 2021, quando alcune tra le principali reti televisive nazionali (Rai e Mediaset) sono passati alla codifica in Mpeg-4. Pian piano, le Regioni italiane hanno proceduto in ordine sparso con l'inizio della fase due che ha preso il via il 15 novembre 2021 in Sardegna e con la conclusione lo scorso 30 giugno con le aree tirreniche tra le quali Lazio, Campania e Liguria. Infine, siamo entrati in piena fase che concluderà questo lungo percorso il 31 dicembre 2022: come ricordano i siti specializzati, avverrà il passaggio definitivo al DVB-T2 con codifica "HEVC Main 10". Dal 1° gennaio, tutti i televisori non compatibili non funzioneranno più.

Come si fa a vedere se la TV è compatibile con il nuovo digitale?

Per sapere se la propria tv sarà da rottamare o se continuerà a funzionare anche nel 203, bisognerà sintonizzarsi sul canale 100: se apparirà la scritta “Test HEVC Main10” vorrà dire che il nostro dispositivo è in grado di supportare la nuova tecnologia. Allo stesso modo, un altro canale per effettuare il test è il 200. Qualora non apparisse alcuna scritta, evidentemente, bisognerà pensare di acquistare un nuovo dispositivo oppure un decoder in grado di tenere in vita la vecchia tv.

