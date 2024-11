Finalmente WhatsApp accontenta gli utenti: arriva la trascrizione dei messaggi vocali

Ascolta ora 00:00 00:00

Altra importante novità in casa WhatsApp, e questa volta si tratta di qualcosa di davvero importante. Molto presto, infatti, sarà possibile avere trascritti i messaggi vocali, che saranno riportati automaticamente in testo dall'applicazione.

Era da molto che gli utenti aspettavano questa funzione da parte della piattaforma. La trascrizione dei messaggi potrebbe essere utile per coloro che hanno problemi di udito, o per chi non desidera ascoltare i vocali per qualsiasi motivo. Non solo. La funzione potrà essere utilizzata in quelle circostanze in cui ascoltare un vocale non è opportuno e si richiede maggiormente la lettura di un testo.

Si è dunque in attesa del prossimo aggiornamento, che sarà su scala globale. Al momento la trascrizione riguarderà solo gli audio in inglese, portoghese, spagnolo e russo, ma nei prossimi mesi la funzione sarà estesa anche alla lingua italiana. " I messaggi vocali possono essere trascritti in testo per consentirti di seguire sempre le tue conversazioni, qualunque cosa tu stia facendo. Le trascrizioni vengono generate sul tuo dispositivo in modo che nessun altro, nemmeno WhatsApp, possa ascoltare o leggere i tuoi messaggi personali ", è quanto si legge sul blog di WhatsApp.

La trascrizione dei vocali avverrà comunque nel rispetto della privacy degli utenti, che sarà assolutamente mantenuta. Il tutto sarà infatti elaborato localmente, ovvero sul dispositivo dell'utente, pertanto nessun altro potrà accedere al contenuto.

Per sfruttare la funzione di trascrizione dei messaggi è necessario andare su Impostazioni e cercare la Chat. A quel punto è necessario scegliere l'opzione Trascrizioni dei messaggi vocali per poter attivare o disattivare la trascrizione e decidere la lingua. Impostato ciò, basterà tenere premuto il messaggio e fare tap su Trascrivi, in questo modo avremo la trascrizione dell'intero vocale. Può anche capitare, comunque, che un determinato audio risulti impossibile da elaborare, e che venga dato il messaggio Trascrizione non disponibile. Può succedere sia per problemi di lingua, che per presenza di rumori di fondo.

Nelle prossime settimane, le trascrizioni saranno disponibili in tutto il mondo in alcune lingue selezionate e nei prossimi mesi ne aggiungeremo delle altre

", fa sapere il team di WhatsApp.