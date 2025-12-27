Gmail, svolta sull'indirizzo di posta: si potrà cambiare, ecco come

Un cambiamento "epocale" mai accaduto in passato ma che strizza l'occhio a milioni di utenti che, in molte occasioni, hanno scelto bizzarri o imbarazzanti indirizzi di posta elettronica pur di avere un account con Gmail: il colosso di Mountain View sta gradualmente introducendo una funzione che permetterà di cambiarlo.

Come funziona

Soprattutto gli adolescenti, ad esempio, in molte circostanze hanno scelto strane combinazioni di lettere e numeri sapendo che sarebbe dovuto essere mantenuto così per tutta la vita. Adesso, invece, i titolari di account potranno modificare il loro indirizzo gmail.com, già esistente, mantenendo i propri dati e servizi. Una volta modificati, i vecchi indirizzi email rimarranno attivi e gli utenti continueranno a ricevere email inviate sia al vecchio che al nuovo indirizzo: i dati salvati relativi agli indirizzi precedenti, tra cui foto, messaggi ed e-mail, non saranno intaccati.

In pratica, dunque, pur cambiando indirizzo il vecchio Gmail non scompare ma diventa un "alias" del nuovo con il vecchio indirizzo di posta elettronica che sarà sempre valido per accedere ai servizi di Google: la scelta degli sviluppatori è stata pensata per evitare di "perdere" gli account collegati a quell'email nel corso degli anni (Drive, YouTube, Maps e così via) rendendo questo passaggio molto meno traumatico rispetto a creare un account da zero.

Cosa accade a mail, foto e i servizi

Secondo il documento ufficiali pubblicato da Google e dalle prime indiscrezioni, modificando l'indirizzo non cambierà il contenuto dell'account: quindi mail, messaggi e file rimangono intatti così come l'accesso ai servizi correlati. In altre parole, si cambierà soltanto l'indirizzo visibile a tutti ma non la "persona digitale" (ovvero l'account con la sua cronologia). Secondo quando avviene già in India, dove la funzione è disponibile, per fare questo passaggio bisogna andare nella propria area personale, selezionare "Mail", subito dopo "Email dell'account Google" e infine l'opzione per modificare l'indirizzo.

Che limiti ci sono

Bisogna però tenere conto, come detto, che il rilascio sta avvenendo gradualmente: se questa opzione non dovesse ancora apparire significa che in quel dato Paese la funzione non è ancora disponibile.

Gli utenti devono anche sapere che il proprio indirizzo @gmail.com associato all'account può essere creato/modificato soltanto una volta ogni 12 mesi e per un limite massimo di tre volte oltre le quali non si potrà più apportare nessuna modifica.