Vedi sempre questi post su Instagram? Ora puoi resettare i contenuti suggeriti

Novità in arrivo per Instagram. Stando alle ultime notizie rilasciate, molto presto verrà rilasciata una nuova funzione che permetterà di azzerare i suggerimenti dei contenuti, portando l'algoritmo a ripartire da zero, basandosi sulle nuove preferenze dell'utente. Questa funzionalità è attualmente in fase di test, ma molto presto verrà gradualmente rilasciata, così da raccogliere le prime impressioni degli utilizzatori.

Ripartire da zero

In sostanza, gli utenti della piattaforma social, stanchi dei soliti contenuti suggeriti (contenuti che, magari, non riscuotono più il loro interesse), potranno agire liberamente, spingendo l'algoritmo a ripartire da zero, reimparando le preferenze dell'utilizzatore. Al momento questa funzione è ancora in fase di test, ma tutto fa pensare che molto presto verrà resa disponibile.

L'obiettivo è quello di effettuare un vero e proprio reset che vada a eliminare tutti i dati immagazzinati in precedenza e usati dall'algoritmo di Instagram per intuire le preferenze dell'utente e consigliare contenuti affini di conseguenza. Si potrà dunque agire su ciò che verrà proposto nelle sezioni Esplora, Reels e Feed, ricominciando da capo. Ricevuto il reset, i contenuti suggeriti fino a quel momento saranno eliminati e l'algoritmo dovrà ricominciare a esaminare i dati presenti per fornire proposte nuove. Non solo. Gli utenti potranno anche sfruttare l'occasione per intervenire anche sulla lista degli account seguiti, scegliendo di rimuovere quelli che non sono più di suo interesse.

I nuovi suggerimenti, spiegano da Instagram, si riformeranno nel tempo, presentandosi con nuovi contenuti.

Instagram pronto a imparare di nuovo

Chiaramente bisognerà avere pazienza nelle prime fasi, perché Instagram dovrà ripartire da zero, e inizialmente non avrà molti contenuti da proporre.

A dirlo è uno dei responsabili della piattaforma,. Questa funzione, pensata specificatamente per i più giovani, rientra in quella serie di interventi a favore della tutela e della sicurezza dei ragazzi.