Instagram e Facebook: se paghi hai la spunta blu (e anche questi servizi)

Seguendo l'esempio di Twitter, anche la piattaforma Meta che comprende Facebook e Instagram dà la possibilità a tutti i propri iscritti di ottenere l'ormai famosa spunta blu fino ad oggi riservata in prevalenza ai profili di Vip, influencer, aziende e società.

Che cosa è la spunta blu su Instagram e Facebook

Si tratta di un servizio a pagamento che certifica l'identità di ogni utente che, con un abbonamento, sul proprio profilo avrà il piccolo logo con la spunta blu: il servizio si chiama "Meta Verified" che consentirà, tra l'altro, una maggiore protezione contro hacker e account fake con un'assistenza clienti dedicata. Tra i requisiti minimi che bisogna possedere, però, è necessario avere almeno 18 anni e sarà necessario allegare un documento d'identità che corrisponda al nome completo (quindi con cognome) e foto che vengono utilizzati su Facebook o Instagram. Inoltre, bisogna attivare l'opzione "autenticazione a due fattori" per una maggiore sicurezza dell'account e si dovrà certificare, con post e attività, di essere presenti e attivi sui social.

Quanto costa l'abbonamento

Come detto, per ricevere quello che per molti è un privilegio bisognerà pagare: sul Giornale.it abbiamo scritto della protesta di migliaia di utenti che ritengono la spunta blu una parte integrante di un servizio senza dover ricorrere a un abbonamento. Così non sarà, motivo per il quale costerà 11,99 dollari al mese: i primi Paesi in cui sarà lanciato sono Australia e Nuova Zelanda, subito dopo anche altre nazioni nel mondo. Come ricorda il Corriere, gli abbonati con sistema operativo iOs (quindi Apple) dovranno pagare un abbonamento più elevato dal costo di 14,99 dollari mensili.

Quali servizi include

In pratica, la spunta blu del profilo verificato serve principalmente per dar modo di "fidarsi" dell'account con cui gli utenti interagiscono sul web: questo perché, come detto, a monte ci sarà una verifica tramite documento di identità, cosa che non accade con i profili che si possono creare da un momento all'altro e che non necessitano di controlli approfonditi. L'abbonamento, però, includerà anche alcuni servizi esclusivi che riguardano le "Stories" e i "Reels" e saranno disponibili anche "100 Stelle" gratis ogni mese per poter supportare altri creator, ossia chi sperimenta contenuti originali.

Tra i servizi inclusi, poi, una maggiore protezione dell'account che non potrà essere "rubato" o hackerato tanto facilmente, un'assistenza speciale con un operatore ad hoc per problematiche al proprio profilo ma anche più visibilità nel motore di ricerca e tra i commenti a un post o una storia. Quando arriverà in Italia? Ancora Meta non ha fatto sapere una data certa anche se dovrebbe trattarsi di poche settimane.