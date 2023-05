Netflix, arriva la stretta: abbonamento condiviso solo per nucleo familiare

Netflix serra le fila, rendendo l'abbonamento disponibile solo per il nucleo familiare. La stretta era nell'aria da tempo: già dallo scorso mese di ottobre, il colosso di Los Gatos aveva fatto presente di essere intenzionato a limitare l'uso del singolo account, e di contrastare il fenomeno del password sharing. Fino a poco tempo fa, infatti, era del tutto normale condividere un account fra parenti e amici, scambiando la password di accesso. In questo modo, però, la società stava perdendo preziosi abbonamenti. Da qui la scelta di imporre dei limiti.

Arriva la stretta

Dopo gli scorsi annunci, e le tante lamentele da parte degli utenti poco entusiasti della novità, Netflix ha deciso di passare al dunque. Stanno già cominciando ad arrivare le prime email di avviso indirizzati agli abbonati.

"L'account Netflix è destinato a un unico nucleo domestico, ovvero a te e a chi vive con te. Tutte le persone che fanno parte del tuo nucleo domestico possono guardare Netflix dove desiderano (a casa, in movimento, in vacanza) e usufruire di nuove funzionalità come Trasferisci profilo e Gestisci accessi e dispositivi", si legge nei messaggi che stanno partendo già da oggi, "ma chi invece è un utente extra dovrà pagare un costo aggiuntivo di 4,99€/mese".

Insomma, fuori dal nucleo domestico sarà necessario pagare. Una novità abbastanza impopolare, ma necessaria.

La strategia

"Siamo consapevoli che sono disponibili numerose opzioni in fatto di intrattenimento. Per questo motivo continuiamo a fare investimenti importanti per offrirti sempre nuovi film e serie TV, in modo che su Netflix ci sia sempre qualcosa per te, in base ai tuoi gusti, ai tuoi stati d'animo, alle tue preferenze linguistiche o alle persone con cui vuoi guardare Netflix" , prosegue il messaggio.

Netflix consiglia poi di contattare il centro assistenza per ricevere informazioni più dettagliate oppure ottenere risposte a eventuali domande. La società fa inoltre sapere che saranno gli utenti di circa 100 Paesi a pagare un extra per condividere i codici di accesso con persone che non fanno parte del nucleo familiare.