Netflix down in tutto il mondo: cosa succede alla piattaforma streaming

Probabilmente non si era mai verificato, perlomeno con queste dimensioni: dalla mezzanotte e 20 minuti di martedì 12 dicembre la piattorma con film e serie tv Netflix ha smesso di funzionare in Italia per molte ore in Italia ma anche in altri Paesi mondiali. All'improvviso migliaia di utenti collegati con il proprio account non hanno più visto i programmi scelti inoltrando le segnalazioni con il disservizio.

Nel dettaglio, il messaggio di errore che si sono visti recapitare sullo schermo è stato il seguente: "tvq-pb-101 (1.9.0)". Come mostra il downdetector che tiene conto, costantemente, di anomalie sui social e quant'altro, in questo caso il picco di segnalazioni per il mancato funzionamento di Netflix ha avuto i picchi più alti nel cuore della notte dopo l'orario sopra menzionato. Sui social è stato un tam tam tra gli utenti preoccupati che fosse un problema esclusivamente loro e non diffuso e capillare. Da qui è partito l'hastag #NetflixDown che ha raccolto e continua a raccogliere segnalazioni da parte di chiunque volesse dare novità sulla situazione in continua evoluzione.

Cosa può essere mai accaduto, di così grave, al colosso dello streaming? L'inatteso disservizio non ha ancora una risposta ma si tratterebbe di qualcosa di grave dal momento che la mancata visione dei programmi non è soltanto un problema che ha riguardato l'Italia ma praticamente anche le altre nazioni mondiali. Sull'help center di Netflix, aggiornato in tempo reale, adesso si legge che " al momento non stiamo riscontrando un'interruzione del nostro servizio di streaming ": adesso, quindi, la situazione dovrebbe essere tornata alla normalità.

L'ampia diffusione del problema, però, fa sì che anche adesso sui social non tutti gli utenti, pare, abbiano la completa visione del loro account: le segnalazioni continuano a essere centinaia e si sono incentrate, prevalentemente, sulla difficoltà del caricamento dei programmi tramite l'app Netflix e le smart Tv. Mgliaia di segnalazioni sono arrivate anche dalla Francia ma soprattutto da oltreoceano come nel caso di Stati Uniti e Canada.

La piattaforma spiega che, se si hanno ancora problemi, bisogna cercare all'interno del Centro assistenza il codice di errore o il problema che si riscontra: abbiamo fatto la prova inserendo il codice di errore comparso a milioni di utenti, tvq-pb-101 (1.9.0) ma la ricerca non ha prodotto risultati. Al momento, però, sembra che dei disservizi siano ancora attivi soprattutto nelle grandi città italiane come mosta la mappa qui allegata. Per adesso, la società non ha emesso alcun comunicato sulla vicenda in questione.