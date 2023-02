Netflix, ecco quanto costa la password per la persona in più

Netflix sta continuando la sua battaglia per evitare la condivisione delle password di un singolo account bloccando la possibilità di vedere i servizi offerti a più persone da un unico abbonamento. Come abbiamo visto sul Giornale.it, la scelta da parte del servizio di streaming più utilizzato al mondo è stata maturata lo scorso 19 gennaio dopo aver osservato i ricavi dell'ultimo trimestre che non sono piaciuti ai vertici dell'azienda.

I prezzi per la condivisione della password

Intanto si sta allargando anche ad altri Paesi nel mondo la stretta anti furbetti della condivisione: dal Canada alla Nuova Zelanda, sono soprattutto Spagna e Portogallo le prime due nazioni europee dove sarà operativo questo cambiamento. Come scrive la Cnn, spuntano le prime cifre per ogni persona che si desidera aggiungere all'abbonamento già esistente: in Portogallo la cifra sarebbe di 3,99 euro al mese, gli account spagnoli sono invece più cari con 5,99 euro mensili. La differenza, poi, consiste anche nella tipologia di abbonamento: uno "standard" può accontentare soltanto un familiare o un amico, un "premium" due persone al costo di una.

Per l'Italia si attende ancora una data

È chiaro che l'Italia debba guardare soprattutto a queste realtà vicine piuttosto che alle nazioni dell'altra parte del mondo. Non c'è ancora una data, in ogni caso, su quando accadrà anche da noi questo switch: si ipotizza comunque che possa avvenire nelle prossime settimane e comunque prima della fine del primo trimestre 2023 (quindi entro il 31 marzo).

Sono oltre 100 milioni gli account in prestito

Come detto, l'azienda ha scelto questa stretta perché secondo i suoi numeri sarebbero addirittura 100 milioni gli account che "presterebbero" la propria password gratuitamente dando la possibilità ad altra gente di accedere all'abbonamento principale. In questo modo sono diminuiti, nel corso del tempo, i nuovi iscritti e si è deciso di virare in questa direzione. " Nell'ultimo anno, abbiamo esplorato diversi approcci per affrontare questo problema in America Latina e ora siamo pronti a implementarli in modo più ampio nei prossimi mesi, a partire da oggi in Canada, Nuova Zelanda, Portogallo e Spagna", ha scritto Netflix in una nota. Se per anni è stato chiuso un occhio, adesso è stato dichiarato che c'era " confusione" tra gli utenti su " quando e come " potevano condividere i propri account.

Cosa prevedono le nuove regole

In base alle nuove regole, sarà comunque possibile accedere dai propri account anche da tablet e smartphone o dai nuovi televisori (come quelli negli hotel) quando ci si troverà in viaggio senza brutte sorprese per chi paga l'abbonamento.