Non vuoi che una persona ti scriva su WhatsApp? Ecco come impedirlo senza bloccarla

Può capitare di avere dei contatti su WhatsApp che vogliamo escludere dalle chat, senza però arrivare alla drastica decisione di bloccarli. Esistono ben tre procedure che possono essere impiegate per ottenere questo risultato, basta seguire dei semplici passaggi.

WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata e diffusa al mondo, questo significa che può potenzialmente trasformarsi in un mare magnum di informazioni e contatti. Non sempre, però, abbiamo piacere di essere contattati da tutti i numeri che abbiamo nella nostra rubrica. Si tratta di una questione di privacy. Cosa fare, dunque? In casi estremi è sempre possibile bloccare, impedendo ogni genere di contatto. Questa però è una soluzione drastica che non può essere applicata a tutti. In questo caso vengono in aiuto dei metodi alternativi, che portano a uno stop della comunicazioni senza però arrivare al blocco totale.

Una delle prime cose da fare è disattivare le notifiche relative ai messaggi in arrivo. Il contatto continuerà a scriverci, ma noi non saremo disturbati e leggeremo i messaggi se e quando ne avremo voglia. Per disattivare le notifiche basta fare "tap" sul nome del contatto, aprire il profilo, e selezionare l'opzione "Disattiva notifiche". La disattivazione può essere impostata per alcune ore, per una settimana oppure per sempre.

Un'altra soluzione è quella di archiviare la chat con quel contatto. Con una conversazione archiviata non si impedirà l'invio di ulteriori messaggi, tuttavia questa non comparirà più fra le chat presenti nella lista principale. Di conseguenza, le notifiche dei messaggi non saranno più presenti nella schermata principale. I messaggi possono comunque essere letti al momento del bisogno, perché la conversazione non è perduta, è soltanto stata spostata in una cartella diversa. Per ottenere ciò, basta selezionare la chat da archiviare, tenere premuto e poi selezionare l'opzione "Archivia dal menu": in questo modo la conversazione finirà nella lista delle chat archiviate, e sarà possibile consultarla di nuovo in qualsiasi momento. Volendo, è anche possibile ripristinarla.

Esiste poi la possibilità di limitare i messaggi da numeri sconosciuti. Questo sistema è molto importante, perché può proteggerci dal pericolo delle truffe online, sempre più presenti. WhatsApp può filtrare i messaggi inviati da numeri non presenti nella rubrica, garantendo la nostra privacy e la nostra sicurezza.

Per attivare questa funzione, basta accedere a "Impostazioni", selezionare "Privacy" e poi "Messaggi da numeri sconosciuti". A questo punto si può chiedere a WhatsApp di bloccare quei contatti non salvati in rubrica. Nel caso si cambi idea, è possibile aggiungere il numero sconosciuto alla lista dei contatti in rubrica.