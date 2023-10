Telefonate su WhatsApp, occhio a questi prefissi: è una truffa

Attenzione alle telefonate su WhatsApp che arrivano da certi numeri internazionali, potrebbe trattarsi di una truffa, con conseguente rischio di perdere o di cedere inconsapevolmente dati sensibili. Il progredire della tecnologia, oltre a garantirci molte comodità, ha incrementato anche i rischi di finire nella rete di criminali esperti, capaci di sfruttare il web per ottenere facilmente denaro ai nostri danni. Ecco perché è importante fare sempre attenzione quando usiamo i nostri dispositivi elettronici, costantemente nel mirino dei pirati informatici.

Occhio a questi prefissi

Quanto riceviamo delle telefonate su WhatsApp, specie da parte di numeri che non conosciamo, è bene verificare sempre i prefissi. Quando la chiamata arriva da un numero internazionale, potrebbe trattarsi di una truffa.

Secondo quanto segnalato di recente da alcuni utenti, starebbero arrivando delle telefonate da numeri sconosciuti con prefissi internazionali. Si parla di località anche piuttosto lontane, come +234 (Nigeria), +64 (Nuova Zelanda), +41 (Svizzera), +967 (Yemen). Come riferisce il portale online Turiweb, solitamente si tratta di pochi squilli, ma qualcuno ci casca. Basta poco ai criminali per ottenere i dati sensibili degli utenti contattati su WhatsApp, riuscendo addirittura ad entrare illegalmente nell'account privato della piattaforma di messaggistica.

Ancora non è chiaro il modus operandi dei malviventi, ma il consiglio resta sempre lo stesso: occhio a ciò che accettiamo sulle nostre piattaforme. Meglio non rispondere a telefonate sospette, o a messaggi di dubbia veridicità.

Come intervenire

Nel caso di queste chiamate provenienti da numeri internazionali, è essenziale imparare a riconoscerli, così da non rispondere alla telefonate. Evitare, inoltre, di richiamare questi numeri, sarebbe un errore.

È importante, invece, annotarsi il numero da qualche parte, così da segnalarlo subito a WhatsApp. E poi provvedere a bloccarlo. Agendo in questo modo, non solo tuteleremo noi stessi, ma permetteremi ai tecnici della piattaforma di intervenire, individuando il numero-truffa e prendendo doverosi provvedimenti.

Altra cosa che si può fare è "silenziare" i numeri sconosciuti, così da non ricevere più chiamate di questo genere.