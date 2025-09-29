Rivoluzione su Instagram: arrivano i Reels orizzontali. Di cosa si tratta e come crearli

Si tratta di sicuro di una novità inattesa, dal momento che gli sviluppatori di Meta sembravano ormai essersi dedicati anima e corpo alla creazione e alla promozione di contenuti verticali, a partire dalla stessa struttura del Feed, eppure ecco che Instagram sorprende gli utenti con l'introduzione di una modalità "orizzontale" per i Reels.

Con la nuova funzione, per il momento in fase di test, si potrà sperimentare una modalità super panoramica alternativa a quella classica verticale, producendo video che si spingono fino a un rapporto di 5120 x 1080 pixel decisamente inusuale. L'annuncio è arrivato in via ufficiale tramite il canale "Creators", nel quale per l'appunto vengono forniti consigli ai creatori di contenuti della piattaforma social.

"Abbiamo notato che molti di voi hanno notato i miglioramenti che abbiamo lanciato all'inizio di quest'anno per i Reels orizzontali!" , si legge nel post, "consiglio da professionisti: funziona non solo con il formato 5120x1080!" . La novità ha ricevuto, come spesso accade in circostanze del genere, giudizi contrastanti, ma di certo c'è che al momento l'algoritmo sta spingendo al massimo i video realizzati in modalità ultra-wide, rendendo virali i contenuti dei creators inclini alla sperimentazione.

Creare un Reel orizzontale su Instagram è semplicissimo. Il primo passaggio obbligato da fare è quello di aggiornare l'app all'ultima versione messa a disposizione per Android o iOS. Dopo aver cliccato sul pulsante "+" e selezionato la modalità "Reel" bisogna fare tap su "Layout Video" e quindi attivare la funzione che suddivide lo schermo a metà in senso verticale.

Una volta fatto ciò, il dispositivo elettronico va ruotato orizzontalmente ed è pronto per effettuare una registrazione sia con la fotocamera frontale che con quella posteriore: conclusa la ripresa, il contenuto potrà essere postato sul proprio profilo in modo tradizionale.

Come detto, per il momento si tratta di una novità in fase sperimentale, per cui non è ancora certo che venga confermata e introdotta in via definitiva sul social.