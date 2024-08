Spam addio, la nuova funzione di WhatsApp può rivoluzionare tutto

Ascolta ora 00:00 00:00

Smartphone sempre più bersagliati da messaggi di spam, ormai divenuti un vero e proprio fastidio; ecco che anche WhatsApp cerca di correre ai ripari, proponendo una nuova funzione del programma che dovrebbe essere in grado di contrastare molti messaggi molesti inviati sul nostro telefono da numeri sconosciuti.

Obiettivo: sicurezza e privacy

Da sempre, l'obiettivo di WhatsApp è quello di garantire la sicurezza dei propri utenti, che devono sentirsi tranquilli quando utilizzano la piattaforma. Negli anni sono state messe a punto diverse migliorie per tutelare i dati personali e la privacy di coloro che scambiano messaggi tramite l'applicazione. Talvolta, però, non basta, perché i molestatori trovano sempre un modo per insinuarsi fra le maglie protettive della piattaforma.

Di recente, il team di sviluppatori ha lanciato una nuova opzione che permette di disattivare le anteprime dei link nelle chat, ma il lavoro non è ancora finito. Fra le funzioni in arrivo, se ne trova una proprio dedicata al contrasto dello spam. La speranza è che, dopo i test, venga al più presto resa disponibile. A quanto pare la funzione anti-spam compare nell'ultima versione beta per Android, quella con il codice 2.24.17.24. In sostanza, dovrebbe riuscire a bloccare in maniera automatica tutti quei messaggi inviati da numeri sconosciuti. L'utente potrà attivare l'anti-spam accedendo alle impostazioni della privacy di WhatsApp. In questo modo non si fermeranno solo i messaggi molesti e potenzialmente pericolosi (si pensi alle tante truffe che girano sulla piattaforma), ma anche gli stessi bot.

La nuova funzione, in sostanza, consentirà di fermare preventivamente i messaggi inviati da account ignoti.

WhatsApp più agevole

Garantendo la privacy e la sicurezza dei suoi utenti, il team di WhatsApp intende rendere l'esperienza sulla piattaforma più agevole e serena. Non solo.

Con le suemigliorate, WhatsApp vedrà diminuito il suo carico di lavoro, perché sarà meno appesantito lo spazio relativo all'archiviazione.

Al momento il nuovo anti-spam è ancora in una versione beta, e ci sarà ancora un po' da aspettare prima di averla disponibile.