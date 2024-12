Tecnologia, ecco i dieci migliori prodotti del 2024

Per la tecnologia il 2024 è stato l’anno delle aspirapolveri, che siano robot o meno. Mai visti tanti prodotti per la casa nelle fiere specializzate, con IFA a Berlino che è sembrata essere diventata un enorme megastore per la smart home. Mentre i Tv segnano un po’ il passo cercando di rilanciarsi con schermi che superano anche i 100 pollici (e LG punta anche sui display trasparenti), gli smartphone sono usciti dalla depressione di sei trimestri di vendite negative grazie all’intelligenza artificiale, un trend che preannuncia l’arrivo degli assistenti sempre più personali sul telefono. In pratica: gli AI Agent avranno in mano in tempo reale tutto quello che è contenuto nel dispositivo di un utente, per cui ogni smartphone sarà davvero unico.

Nel frattempo, ecco la nostra personalissima classifica dell’anno, senza dare graduatorie: insomma le 10 cose che ci hanno colpito. Spaziando tra tutto quanto ha fatto tech e chiedendo venia agli inevitabili esclusi.

Motorola edge 50 neo

L’ottimo lavoro fatto in questi anni ha riportato il marchio, ora di proprietà di Lenovo, a segnare quote di mercato in doppia cifra in Italia. La collaborazione con Pantone rende i dispositivi colorati e unici, e se il frontman è il pieghevole razr 50 ultra, il modello edge 50 neo merita una menzione speciale: leggero, con un bel display, una fotocamera super, un design riconoscibile. E tutto questo un prezzo di poco superiore ai 400 euro.

Huawei Watch GT 5

In attesa di rilanciarsi in Europa sul mercato degli smartphone, Huawei ha puntato su quello degli smartwatch. Il risultato è aver superato nelle spedizioni Apple e Samsung, se consideriamo i numeri globali. Anche qui da noi i risultati sono arrivati, prima con il Watch Fit 3, più sportivo ed economico, e poi con il top di gamma GT 5, potenziato da nuovi sensori per fitness e salute e con un design da orologio vero (e di lusso). Funziona anche con iPhone e smartphone Android, arriva fino a 14 ore di batteria e ha una versione dedicata ai golfisti.

Apple iPad Mini

Per la Mela è stato un anno di annunci, soprattutto riguardo l’intelligenza artificiale. Gli iPhone 16 hanno innovato poco rispetto ai 15 (pur rimanendo ovviamente i più desiderati tra i top di gamma, soprattutto il 16 Pro Max), i Mac hanno chip sempre più potenti, il Vision Pro resta per ora, oltre che un visore, una visione futur. E allora, tornando un po’ indietro, la nuova versione dell’iPad Mini ha rimesso in ista un progetto che sembrava abbandonato. Il formato e l’utilizzo della penna digitale gli hanno dato una nuova vita. Che ci pare convincente.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Arrivata come sempre ad inizio dell’anno, la serie S24 ha portato in anteprima alcune funzioni di IA di Google che poi sono apparse anche sui Pixel. E quindi il “Cerchia e cerca” che dall’immagine porta immediatamente al motore di ricerca per sapere cosa si sta guardando, fino alla traduzione di una telefonata in tempo reale. All’inizio un po’ macchinosa, ma con uno sviluppo che ha portato ad un utilizzo più fluido. Ovviamente, visto che poi queste caratteristiche sono via via apparse anche su altri smartphone Android, non è solo questi: il Galaxy S24 Ultra è – appunto - ultra in prestazioni, display e fotocamera. E presto arriverà l’S25.

OPPO Reno 12

Chi ama divertirsi con le foto ha trovato pane per i suoi denti in questo che è stato definito come un AI Phone. Ed in effetti la linea Reno di OPPO, oltre a piacere molto ai cosiddetti creator, mette a disposizione una serie di funzioni perfino simpatiche per costruire immagini belle e stravaganti. Con la chicca di riuscire ad aprire gli occhi a chi li ha tenuti chiusi nel momento del clic. Se poi aggiungiamo a questo un display Oled, il prodotto merita un voto pieno.

Xgimi MOGO 3 Pro

Se le Tv fanno un po’ fatica, i proiettori hanno trovato spazio nelle case ed anche fuori. Per esempio MoGo 3 Pro mixa design, funzionalità e portabilità in soli 1,1 kg. Il prodotto è leggero e compatto e offre funzioni intelligenti unite ad immagini e suoni (surround) cinematografici. La porta USB Type-C consente di alimentarlo con un power bank per l’uso in movimento. E la sorgente luminosa a LED di alta qualità e di una luminosità di 450 ISO lumen che garantisce immagini nitide fino a uno schermo di 120 pollici. Anche all’aperto.

Sony ULT Power Sound Wear

Specialista in prodotti audio di alta qualità, Sony ha lanciato nel 2024 la linea Ult Power Sound, progettata principalmente per un pubblico giocane e con una potenza sonora piena dettagli ultra-definiti anche ai volumi più alti. Le cuffie wireless Wear, oltre a 3 colori di design, offrono la cancellazione del rumore e la connessione su più dispositivi. Come dicono loro, tutto “for the music”.

Logitech Ultimate Ears Miniroll

A proposito di musica, la linea di altoparlanti Logitech si è ampliata a questo modello che pesa solo 279 grammi ma ha una potenza incredibile. Adatto ad essere portato a spasso è impermeabile, resistente alla polvere e agli urti. E’ dotato di una tecnologia avanzata con un driver personalizzato, radiatori per bassi e una vasta regolazione dell’equalizzatore. Grazie alla tecnologia Auracast, è possibile collegarne un numero illimitato per le feste, grazia a una portata Bluetooth di 40 metri e fino a 12 ore di autonomia con una singola carica.

Roborock Qrevo MaxV

Gli aspirapolveri robot possono sembrare tutti uguali, ma qualcuno è meno uguale degli altri. Per esempio Qrevo MaxV si distingue per un design solido e una base di ricarica il robot dotata di funzioni avanzate come il lavaggio dei panni con acqua calda fino a 60°C, l’asciugatura con aria calda e lo svuotamento automatico del serbatoio della polvere. I panni del robot sono in grado di ruotare fino a 200 giri al minuto e possono sollevarsi di un centimetro per adattarsi alle diverse superfici, come tappeti e pavimenti duri. Da notare il sistema avanzato composto dai sensori LiDAR e Reactive AI: il risultato è che il prodotto aggira fino a 62 oggetti diversi inclusi gli animali domestici, e può essere anche utilizzato anche come videosorveglianza con audio a due vie.

Netatmo Omajin Videocamera Wireless

Cosa si vuole da una videocamera per sorvegliare la casa? Che sia di semplice installazione e di ottima definizione. Questo è il caso della videocamera wireless della linea Omajin, la più pop di Netatmo.

Ha un deisgn moderno, registra video in alta definizione, distingue tra persone, animali e oggetti per inviare notifiche mirate, ha una scheda SD inclusa in confezione ed è dotata di audio bidirezionale. E senza fili sta bene su tutto.